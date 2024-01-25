Книгу о национальных парках издали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси издали книгу о национальных парках и их природном разнообразии. Автор Игорь Бышнев собирал уникальные кадры животных , растений и ландшафтов около 10 лет. Режиссер-документалист также снимает программу «Все как у людей» – она выходит на телеканале «МИР», передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская. Хищник в городе Как предотвратить нападение экзотических животных на людей? Зубры, волки, лисы, редкие птицы – все в естественной среде обитания. В книге сотни эксклюзивных снимков. Игорь Бышнев выбрал лучшие из своей коллекции. Здесь фотографии четырех национальных парков и двух заповедников Беларуси.

«Очень интересные съемки, которые сделаны при помощи коптеров. Начали приспосабливать эту технику для съемки естественного поведения животных, потому что это такая маленькая камера, не сильно жужжит, с ее помощью можно подлететь и посмотреть какие-то вещи или пролететь рядом с орланом, гусями. Такие кадры есть, и они украшают эту книгу», – рассказал режиссер-документалист, автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев.

Порой, один кадр – это часы в пути и дни подготовки. Игорь Бышнев уверен, сложнее фотографии может быть только видео. Для программы «Все как у людей» на телеканале «МИР» он снимает материалы уже 20 лет. Кадры не только из Беларуси, но и из других уголков Земли.

«У нас уже есть опыт работы в России, в Армении, в Азербайджане. Это и просто, и сложно. Просто, потому что уже наработаны какие-то темы, есть большой архив, сложно, потому что нужно стремиться что-то новое показывать, поэтому минимум три-четыре дня каждую неделю уходят на то, чтобы написать сценарий, доснять какие-то моменты», – рассказал режиссер-документалист, автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев.

Стать с природой на «ты» помогло образование биолога. В молодости Игорь Бышнев работал орнитологом – специалистом по птицам. В кинопроизводство он попал случайно.

«Снимать кино было мечтой школьника, но я понимал, что в то время это было сделать очень сложно, потому что профессиональная съемка животных требовала очень серьезной аппаратуры – камеры дорогие, объективы. В 1999 году меня пригласили консультировать и помогать снимать фильм, первый, наверное, фильм про животный мир Беларуси», – рассказал режиссер-документалист, автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев.

С тех пор Игорь Бышнев выпустил десятки документальных фильмов о природе. По стопам отца пошли и сыновья. Теперь встретить эту семью в столице – большая удача. Они, можно сказать, живут среди дикой природы, работая над новыми проектами.