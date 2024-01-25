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Книгу о национальных парках издали в Беларуси
25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси издали книгу о национальных парках и их природном разнообразии. Автор Игорь Бышнев собирал
«Очень интересные съемки, которые сделаны при помощи коптеров. Начали приспосабливать эту технику для съемки естественного поведения животных, потому что это такая маленькая камера, не сильно жужжит, с ее помощью можно подлететь и посмотреть какие-то вещи или пролететь рядом с орланом, гусями. Такие кадры есть, и они украшают эту книгу», – рассказал режиссер-документалист, автор программы «Все как у людей» Игорь Бышнев.
Порой, один кадр – это часы в пути и дни подготовки. Игорь Бышнев уверен, сложнее фотографии может быть только видео. Для программы «Все как у людей» на телеканале «МИР» он снимает материалы уже 20 лет. Кадры не только из Беларуси, но и из других уголков Земли.
Стать с природой на «ты» помогло образование биолога. В молодости Игорь Бышнев работал орнитологом – специалистом по птицам. В кинопроизводство он попал случайно.
С тех пор Игорь Бышнев выпустил десятки документальных фильмов о природе. По стопам отца пошли и сыновья. Теперь встретить эту семью в столице – большая удача. Они, можно сказать, живут среди дикой природы, работая над новыми проектами.
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Автор Игорь Бышнев собирал уникальные кадры животных, растений и ландшафтов около 10 лет.
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