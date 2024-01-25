Лукашенко назначил нового министра здравоохранения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Александр Лукашенко назначил на пост министра здравоохранения Александра Ходжаева и сразу поставил перед ним задачи. Одна из приоритетных – доступность медицины в отдаленных регионах, передает «МИР 24».

«Придется непросто. Немало, правда, сделано в последнее время и нынешним министерством, и той комиссией, которую создавал. Они так прилично прошлись по первичному уровню здравоохранения. Вы прекрасно понимаете, что деревню, малые города мы потерять не можем. Это основа нашего государства», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также новый глава Минздрава должен обратить внимание на профессионализм кадров. Следить Ходжаев обязан за финансовой сферой и тратами и в целом устранить недостатки в медицинской сфере. Для этого в стране работает комиссия.

Ранее Александр Ходжаев возглавлял Республиканский научно-практический центр психического здоровья.