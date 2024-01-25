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Лукашенко назначил нового министра здравоохранения
25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Александр Лукашенко назначил на пост министра здравоохранения Александра Ходжаева и сразу поставил перед ним задачи. Одна из приоритетных – доступность медицины в отдаленных регионах, передает «МИР 24».
Также новый глава Минздрава должен обратить внимание на профессионализм кадров. Следить Ходжаев обязан за финансовой сферой и тратами и в целом устранить недостатки в медицинской сфере. Для этого в стране работает комиссия.
Ранее Александр Ходжаев возглавлял Республиканский научно-практический центр психического здоровья.
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Александру Ходжаеву поручили сделать медицину доступной в отдаленных регионах.
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