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Лукашенко назначил нового министра здравоохранения

25.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил нового министра здравоохранения
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Александр Лукашенко назначил на пост министра здравоохранения Александра Ходжаева и сразу поставил перед ним задачи. Одна из приоритетных – доступность медицины в отдаленных регионах, передает «МИР 24».

«Придется непросто. Немало, правда, сделано в последнее время и нынешним министерством, и той комиссией, которую создавал. Они так прилично прошлись по первичному уровню здравоохранения. Вы прекрасно понимаете, что деревню, малые города мы потерять не можем. Это основа нашего государства», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также новый глава Минздрава должен обратить внимание на профессионализм кадров. Следить Ходжаев обязан за финансовой сферой и тратами и в целом устранить недостатки в медицинской сфере. Для этого в стране работает комиссия.

Ранее Александр Ходжаев возглавлял Республиканский научно-практический центр психического здоровья.



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Александру Ходжаеву поручили сделать медицину доступной в отдаленных регионах.
 
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