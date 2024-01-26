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Лукашенко обсудил подготовку ко дню голосования за депутатов
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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«Как у нас обстоят дела с выборным процессом? Может быть, мое вмешательство нужно? Может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее? По кадровым вопросам какова у нас обстановка? У нас несколько вакансий», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Игорь Сергеенко доложил президенту о текущей общественно-политической обстановке в Беларуси. Рассказал и о работе в рамках избирательной кампании. По его словам, все идет по графику.
Единый день голосования в Беларуси назначен на 25 февраля.
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Игорь Сергеенко доложил президенту о текущей общественно-политической обстановке в Беларуси.
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