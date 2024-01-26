Лукашенко обсудил подготовку ко дню голосования за депутатов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подбор специалистов для госслужбы и подготовка к единому дню голосования за депутатов всех уровней. Такие темы Александр Лукашенко обсудил с главой Администрации президента Игорем Сергеенко, передает «МИР 24».

«Как у нас обстоят дела с выборным процессом? Может быть, мое вмешательство нужно? Может быть, какие-то есть недостатки, просьбы и так далее? По кадровым вопросам какова у нас обстановка? У нас несколько вакансий», – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Игорь Сергеенко доложил президенту о текущей общественно-политической обстановке в Беларуси. Рассказал и о работе в рамках избирательной кампании. По его словам, все идет по графику.

«Фактически завершена работа по формированию избирательных участков. В настоящее время проводится окружными комиссиями проверка всех кандидатов в депутаты, которая будет завершена 30 января. Затем – агитационная кампания с переходим непосредственно к единому дню голосования», – поделился глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Единый день голосования в Беларуси назначен на 25 февраля.