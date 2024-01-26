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XI Форум регионов Беларуси и России пройдет в трех городах
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
XI Форум регионов Беларуси и России должен раскрыть потенциал, историю и культуру белорусского народа. Об этом на первом заседании организационного комитета заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова, передает «МИР 24».
Наталья Кочанова добавила, что 2024-ый – особенный год в истории двух стран: 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства и 80 лет с момента освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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В 2024 году мероприятие впервые пройдет сразу в нескольких городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке.
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