XI Форум регионов Беларуси и России пройдет в трех городах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

XI Форум регионов Беларуси и России должен раскрыть потенциал, историю и культуру белорусского народа. Об этом на первом заседании организационного комитета заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова, передает «МИР 24».

Форум регионов – масштабная площадка, где подписывают контракты, соглашения, выстраивают новые отношения между регионами. В 2024 году мероприятие впервые пройдет сразу в нескольких городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Это поможет раскрыть культуру Беларуси. Именно с Полоцка началась история белорусского государства, а Новополоцк в свое время был возведен российскими специалистами.

«Для нас очень важно сделать все, чтобы эти мероприятия прошли, как всегда, слаженно, организованно, но самое главное, чтобы был результат. Это результат не только в подписании контрактов, соглашений, но и в плане сотрудничества между регионами наших стран. В плане выполнения тех договоренностей, которые предусмотрены договором Союзного государства, Союзными программами», – сообщила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова добавила, что 2024-ый – особенный год в истории двух стран: 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства и 80 лет с момента освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.