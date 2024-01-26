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Лифты из Беларуси: как делают современные и безопасные кабины?
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фото: МТРК «Мир»
Вот уже почти 60 лет на заводе в Могилеве делают пассажирские грузовые лифты. Начинали с одной модели, а сегодня их более 180! Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков не только узнал, как производят скоростные кабины, но и принял участие в сборке.
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Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков не только увидел все этапы производства, но и принял участие в сборке. Подробности – в программе «Сделано в Содружестве».
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