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Лифты из Беларуси: как делают современные и безопасные кабины?

26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лифты из Беларуси: как делают современные и безопасные кабины?
 Фото: МТРК «Мир»

Вот уже почти 60 лет на заводе в Могилеве делают пассажирские грузовые лифты. Начинали с одной модели, а сегодня их более 180! Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков не только узнал, как производят скоростные кабины, но и принял участие в сборке.

Смотрите в программе «Сделано в Содружестве»:

  • Из каких материалов производят лифты?
  • Как в научных лабораториях при предприятии проектируют кабины, не требующие дальнейших дорогостоящих испытаний?
  • В чем особенность краски для лифтовых кабин?
  • Что такое «ловители» и как они обеспечивают безопасность?
  • И где находится «сердце» лифта?


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Теги: Могилев
 
 
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Корреспондент «МИР 24» Руслан Турков не только увидел все этапы производства, но и принял участие в сборке. Подробности – в программе «Сделано в Содружестве».
 
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