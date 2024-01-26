Уникальный метод лечения диабета первого типа разработали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разработали уникальный метод лечения диабета первого типа . С помощью клеточных технологий препарат замедляет прогрессирование болезни. Это позволит пациентам вводить меньше инсулина, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Взять клеточный материал, отыскать в крови клетки иммунной систем и обучить их подавлять реакцию на инсулин. Ученые из Института биофизики и клеточной инженерии нашли способ замедлить развитие диабета.

На создание клеточного продукта уходит неделя. С его помощью организм учится бороться с разрушением бета-клеток. Они и производят инсулин. С препаратом скачки сахара в крови происходят реже. Но панацеей он не станет.

«Наше лечение направлено не на полное излечение, к сожалению, это уже невозможно, если процесс запустился, и какое-то количество бета-клеток уже погибло, которые не вырабатывают инсулин. Наша задача – сохранить те, что остались», – рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и клеточной биофизики Наталья Антоневич.

От идеи до клинических исследований – почти 10 лет работы. Метод прошел испытания и применяется на практике. Для СНГ он уникален, а во всем мире похожих исследований единицы. Для лучшего эффекта препарат нужно вводить в организм каждый месяц. Курс – от 2 до 5 инъекций.

«Точно так же, как мы принимаем лекарственные средства, которые имеют накопительный эффект, после чего мы видим результат, то есть человек чувствует себя лучше. Тоже самое в случае биомедицинского клеточного продукта, то есть он должен ввестись несколько раз, чтобы накопиться», – рассказала младший научный сотрудник лаборатории иммунологии и клеточной биофизики Вероника Мантивода.

В такой терапии важно, чтобы диабет не был врожденным. Так больше шансов спасти еще живые бета-клетки. Курс прошли уже 20 пациентов. Организм хорошо принимает препарат, нет побочных эффектов. Результат положительный: как по анализам, так и по самочувствию больных.



«Для нас основным критерием является гликемия, то есть колебания сахара в течение суток. У этих пациентов мы наблюдали меньшее колебание гликемии, это достаточно важно для обеспечения хорошего качества жизни», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части эндокринологического центра Ольга Шишко.

Белорусским изобретением интересуются и зарубежные пациенты. Больше всего запросов от граждан США, Великобритании, России, Казахстана и других стран Содружества.