|
Уникальный метод лечения диабета первого типа разработали в Беларуси
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разработали уникальный метод лечения
Взять клеточный материал, отыскать в крови клетки иммунной систем и обучить их подавлять реакцию на инсулин. Ученые из Института биофизики и клеточной инженерии нашли способ замедлить развитие диабета.
На создание клеточного продукта уходит неделя. С его помощью организм учится бороться с разрушением бета-клеток. Они и производят инсулин. С препаратом скачки сахара в крови происходят реже. Но панацеей он не станет.
От идеи до клинических исследований – почти 10 лет работы. Метод прошел испытания и применяется на практике. Для СНГ он уникален, а во всем мире похожих исследований единицы. Для лучшего эффекта препарат нужно вводить в организм каждый месяц. Курс – от 2 до 5 инъекций.
В такой терапии важно, чтобы диабет не был врожденным. Так больше шансов спасти еще живые бета-клетки. Курс прошли уже 20 пациентов. Организм хорошо принимает препарат, нет побочных эффектов. Результат положительный: как по анализам, так и по самочувствию больных.
Белорусским изобретением интересуются и зарубежные пациенты. Больше всего запросов от граждан США, Великобритании, России, Казахстана и других стран Содружества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этим изобретением уже интересуются пациенты из США, Великобритании, России и Казахстана.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)