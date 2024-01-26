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Что будет с агрегаторами такси? Видеофиксация в салоне, включение в реестр, юрлицо в Беларуси и другие новшества указа об автомобильных перевозках пассажиров

26.01.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Unsplash.com

25 января Александр Лукашенко подписал указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документ касается перевозчиков, а также иностранных диспетчеров такси, то есть таких сервисов как Яндекс. Go, Uber и других.

Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Указом предусматривается создание государственного информационного ресурса «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Оператором и владельцем реестра определяется Транспортная инспекция.

В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

А вот после этого включение в реестр будет платным. За каждое транспортное средство — 2 базовые величины (80 рублей), за водителя — 1 базовую (40 рублей), за диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении — 100 базовых (4000 рублей).


Скриншот из указа.

Для иностранных диспетчеров такде устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица. Кроме юридических изменений, иностранные диспетчеры такси обязаны будут осуществлять видеофиксацию при перевозке пассажиров и уведомлять об этом своих клиентов.

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25 января Александр Лукашенко подписал указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документ касается перевозчиков, а также иностранных диспетчеров такси,...
 
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