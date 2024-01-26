|
Что будет с агрегаторами такси? Видеофиксация в салоне, включение в реестр, юрлицо в Беларуси и другие новшества указа об автомобильных перевозках пассажиров
26.01.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25 января Александр Лукашенко подписал
Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.
Указом предусматривается создание государственного информационного ресурса «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Оператором и владельцем реестра определяется Транспортная инспекция.
В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.
А вот после этого включение в реестр будет платным. За каждое транспортное средство — 2 базовые величины (80 рублей), за водителя — 1 базовую (40 рублей), за диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении — 100 базовых (4000 рублей).
Для иностранных диспетчеров такде устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица. Кроме юридических изменений, иностранные диспетчеры такси обязаны будут осуществлять видеофиксацию при перевозке пассажиров и уведомлять об этом своих клиентов.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что будет с агрегаторами такси? Видеофиксация в салоне, включение в реестр, юрлицо в Беларуси и другие новшества указа об автомобильных перевозках пассажиров
25 января Александр Лукашенко подписал указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документ касается перевозчиков, а также иностранных диспетчеров такси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)