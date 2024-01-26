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Игрушки для взрослых: как белорус открыл производство 3Д-моделей из фанеры?

26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этом производстве делают игрушки, которые интересны не только детям. Объемные механические модели из фанеры – настоящие головоломки – Андрей Колесников выпускает уже седьмой год.

«У нас по всему миру очень много любителей, которым нравится просто собирать такие модели. У них целые полки в домах, в квартирах заставлены конструкторами от различных производителей всей планеты», – рассказывает о популярности игрушек совладелец фабрики по производству конструкторов из фанеры Андрей Колесникович.

Игрушки для взрослых: как белорус открыл производство 3Д-моделей из фанеры?

На коробках пишут – 14+. Но на самом деле у живых деревянных игрушек есть поклонники и постарше.

«Основная наша покупательская аудитория – это где-то 25-34 года. Это игрушки для взрослых, чтобы можно было провести время с детьми. Семейные игрушки», – объясняет Андрей.

Команда инженеров месяцами придумывает макеты. После на лазерном станке детали выжигают из фанеры. Но главная особенность не только в натуральном составе.

«Каждый конструктор можно снять с полки, завести, и он поедет», – говорит Колесникович.

Машины, животные, модели глобусов – у конструкторов нет границ. Но кроме инструкции для сборки нужна усидчивость.

Игрушки для взрослых: как белорус открыл производство 3Д-моделей из фанеры?

«Последняя модель – это комбайн. Это примерно 10 часов непрерывной сборки. Я когда сам собирал, на это ушло почти три полных вечера», – удивляет усидчивыми клиентами совладелец фабрики.

Не оставили в стороне и усидчивых девушек. Для них проектируют пазлы. ЗД-модели с мотором тоже уезжают по миру. Но и белорусы не отстают с интересом. Несмотря на простой дизайн, цепляет оригинальная форма.

«Они образовательные. Сам процесс сборки тренирует логику, тренирует внимание, тренирует усидчивость и ряд других навыков человека. Можно отнести наши модели к образовательным моделям», – заключил Андрей.

Игрушки для взрослых: как белорус открыл производство 3Д-моделей из фанеры?



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Объемные механические модели из фанеры – настоящие головоломки – Андрей Колесников выпускает уже седьмой год.
 
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