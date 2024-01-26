ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко вручил дипломы и аттестаты белорусским ученым

26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко вручил дипломы и аттестаты белорусским ученым
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Минске, во Дворце Независимости, Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Президент подчеркнул: все разработки должны быть в первую очередь полезны людям, сообщает «МИР 24»

«Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома – Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность», –отметил белорусский лидер.

Президент пообщался с учеными за чашкой чая. Звания и степени получили медики, биологи, аграрии, педагоги и другие специалисты. Белорусский лидер отметил важность их труда в Год качества и призвал ученых смело реализовывать свои идеи. Их ждут на производствах, в лечебных учреждениях и учебных классах, подчеркнул президент.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент подчеркнул: все разработки должны быть в первую очередь полезны людям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: похолодание пришло в Кыргызстан и Таджикистан, в Казахстане сильный ветер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2024
Mir24.TV Belarus
26.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика