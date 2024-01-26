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Лукашенко вручил дипломы и аттестаты белорусским ученым
26.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске, во Дворце Независимости, Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Президент подчеркнул: все разработки должны быть в первую очередь полезны людям, сообщает «МИР 24»
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Президент подчеркнул: все разработки должны быть в первую очередь полезны людям.
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