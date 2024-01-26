Лукашенко вручил дипломы и аттестаты белорусским ученым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске, во Дворце Независимости, Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Президент подчеркнул: все разработки должны быть в первую очередь полезны людям, сообщает «МИР 24»

«Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома – Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность», –отметил белорусский лидер.