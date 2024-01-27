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Жители блокадного Ленинграда провели встречу в Минске

27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители блокадного Ленинграда провели встречу в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады бывшие жители города встретились в Минске, передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси проживают около 200 человек, которые пережили те события. На встречу пришли несколько десятков из них. Во время блокады Ленинграда почти все они были детьми, но хорошо помнят смерть, холод и голод тех дней.

«Сначала в ход пошло то, что можно съесть. У нас олифа была у папы, он мебель делал сам. Олифу съели, потом начали столярный клей есть. Снятие блокады в Ленинграде я не встречала, нас вывезли по «Дороге жизни». Мне было четыре года, когда война началась, я очень многое помню», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Людмила Павловская.

«Истории этих людей очень трогают сердце, и становится грустно за них и за то, что они прошли. Хотелось бы, чтобы те времена никогда не вернулись», – отметила учащаяся школы №189 Минска Ульяна Крицкая.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на телеканале «МИР» пройдет международная акция «Память Сердца. Ленинград». Весь день в эфире будут художественные фильмы и документальные проекты, посвященные памятной дате. В том числе документальный фильм «Город-герой Ленинград».



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси проживают около двухсот человек, которые пережили те события.
 
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