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Жители блокадного Ленинграда провели встречу в Минске
27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады бывшие жители города встретились в Минске, передает телеканал «МИР 24».
В Беларуси проживают около 200 человек, которые пережили те события. На встречу пришли несколько десятков из них. Во время блокады Ленинграда почти все они были детьми, но хорошо помнят
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на телеканале «МИР» пройдет международная акция «Память Сердца. Ленинград». Весь день в эфире будут художественные фильмы и документальные проекты, посвященные памятной дате. В том числе документальный фильм «Город-герой Ленинград».
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В Беларуси проживают около двухсот человек, которые пережили те события.
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