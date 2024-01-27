Жители блокадного Ленинграда провели встречу в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады бывшие жители города встретились в Минске, передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси проживают около 200 человек, которые пережили те события. На встречу пришли несколько десятков из них. Во время блокады Ленинграда почти все они были детьми, но хорошо помнят смерть, холод и голод тех дней .

«Сначала в ход пошло то, что можно съесть. У нас олифа была у папы, он мебель делал сам. Олифу съели, потом начали столярный клей есть. Снятие блокады в Ленинграде я не встречала, нас вывезли по «Дороге жизни». Мне было четыре года, когда война началась, я очень многое помню», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Людмила Павловская.