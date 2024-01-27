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Головченко оценил развитие районов Витебской области
27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ход реализации программы «Один район – один проект» в Беларуси оценил премьер министр Роман Головченко. Глава правительства совершил рабочую поездку в Витебскую область, передает телеканал «МИР 24».
Роман Головченко посетил предприятие по производству сельскохозяйственной продукции. В основном здесь занимаются свиноводством. Скоро запустят цех переработки сырья. Производить будут мясокостную муку. Ее используют для подкормки животных на комбинатах. В Витебской области такой цех первый. Предприятие участвует в республиканской инвестиционной программе.
Строительство таких социально-значимых объектов
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Премьер-министр Беларуси посетил предприятие по производству сельскохозяйственной продукции.
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