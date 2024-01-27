Головченко оценил развитие районов Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ход реализации программы «Один район – один проект» в Беларуси оценил премьер министр Роман Головченко. Глава правительства совершил рабочую поездку в Витебскую область, передает телеканал «МИР 24».

Роман Головченко посетил предприятие по производству сельскохозяйственной продукции. В основном здесь занимаются свиноводством. Скоро запустят цех переработки сырья. Производить будут мясокостную муку. Ее используют для подкормки животных на комбинатах. В Витебской области такой цех первый. Предприятие участвует в республиканской инвестиционной программе.

«Современное производство в короткие сроки возведено. Таких должно быть много, на самом деле. И по стране программа, которая была инициирована главой государства и за которую отвечало правительство, развивается серьезными темпами. Если у нас на начало прошлого года было, по-моему, 126 проектов, то уже к концу года их было порядка 160. А сегодня их уже 190. Число растет постоянно и общий объем их приближается к восьми миллиардам рублей», – отметил Роман Головченко.