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Головченко оценил развитие районов Витебской области

27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко оценил развитие районов Витебской области
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Ход реализации программы «Один район – один проект» в Беларуси оценил премьер министр Роман Головченко. Глава правительства совершил рабочую поездку в Витебскую область, передает телеканал «МИР 24».

Роман Головченко посетил предприятие по производству сельскохозяйственной продукции. В основном здесь занимаются свиноводством. Скоро запустят цех переработки сырья. Производить будут мясокостную муку. Ее используют для подкормки животных на комбинатах. В Витебской области такой цех первый. Предприятие участвует в республиканской инвестиционной программе.

«Современное производство в короткие сроки возведено. Таких должно быть много, на самом деле. И по стране программа, которая была инициирована главой государства и за которую отвечало правительство, развивается серьезными темпами. Если у нас на начало прошлого года было, по-моему, 126 проектов, то уже к концу года их было порядка 160. А сегодня их уже 190. Число растет постоянно и общий объем их приближается к восьми миллиардам рублей», – отметил Роман Головченко.

Это около 225 миллиардов российских рублей. Оценил премьер-министр и развитие социальной сферы в Ушачском районе. Здесь возводят общежитие для спортсменов, которые тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе. Здание рассчитано на 60 человек. Комнаты – одноместные и двухместные. В проекте – строительство многофункционального спортивного городка и для атлетов-профессионалов, и для жителей близлежащих районов.

Строительство таких социально-значимых объектов проходит с финансовой поддержкой государства.



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Премьер-министр Беларуси посетил предприятие по производству сельскохозяйственной продукции.
 
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