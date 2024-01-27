Более 200 случаев заражения корью выявили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выросло число заболевших корью. Уже выявлено 204 случая заражения. Чаще всего это дети и молодые люди до 40 лет, передает телеканал «МИР 24».

Большая часть заболевших приходится на юго-восток страны – это Брестская, Могилевская и Гродненская области. В Лиде от одного инфицированного заразились сразу 12 человек. Основная причина такого роста – отказ от вакцинации против кори . Без прививки вероятность заболеть от уже зараженного человека почти стопроцентная. Ситуацию осложняет сезон гриппа, рост заболеваемости которым сейчас отмечают в Беларуси.

«Настоятельно рекомендуем тем, кто так или иначе попал в группу контактных, при отсутствии сведений о вакцинации или же отсутствии сведений о перенесенном заболевании, вакцинироваться. Корь не смертельное заболевание, но в 40% случаев дает серьезные осложнения», – сказал заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.