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Более 200 случаев заражения корью выявили в Беларуси
27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выросло число заболевших корью. Уже выявлено 204 случая заражения. Чаще всего это дети и молодые люди до 40 лет, передает телеканал «МИР 24».
Большая часть заболевших приходится на юго-восток страны – это Брестская, Могилевская и Гродненская области. В Лиде от одного инфицированного заразились сразу 12 человек. Основная причина такого роста –
Рост числа заболевших корью прогнозируют до весны. Это связанно с уже начавшимся в стране эпидсезоном.
Ранее сообщалось, что
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Большая часть заболевших приходится на юго-восток страны – это Брестская, Могилевская и Гродненская области.
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