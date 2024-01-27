ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 200 случаев заражения корью выявили в Беларуси

27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 200 случаев заражения корью выявили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси выросло число заболевших корью. Уже выявлено 204 случая заражения. Чаще всего это дети и молодые люди до 40 лет, передает телеканал «МИР 24».

Большая часть заболевших приходится на юго-восток страны – это Брестская, Могилевская и Гродненская области. В Лиде от одного инфицированного заразились сразу 12 человек. Основная причина такого роста – отказ от вакцинации против кори. Без прививки вероятность заболеть от уже зараженного человека почти стопроцентная. Ситуацию осложняет сезон гриппа, рост заболеваемости которым сейчас отмечают в Беларуси.

«Настоятельно рекомендуем тем, кто так или иначе попал в группу контактных, при отсутствии сведений о вакцинации или же отсутствии сведений о перенесенном заболевании, вакцинироваться. Корь не смертельное заболевание, но в 40% случаев дает серьезные осложнения», – сказал заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

В больницах для пациентов с симптомами кори организовали красные зоны. А тех, кто контактировал с заболевшими, призывают активно прививаться. Контактов первого уровня сейчас числится по стране более семи тысяч.

Рост числа заболевших корью прогнозируют до весны. Это связанно с уже начавшимся в стране эпидсезоном.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане с начала года заболели корью более 500 человек – это данные Минздрава и Республиканского центра иммунопрофилактики. Заразившиеся в основном дети и подростки до 14 лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть заболевших приходится на юго-восток страны – это Брестская, Могилевская и Гродненская области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Современные диспетчерский тренажер появился в академии авиации Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2024
Mir24.TV Belarus
27.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика