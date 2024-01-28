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Жертв блокадного Ленинграда вспоминают в Беларуси
28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают 80 лет освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тех, кто пережил те события, в стране осталось лишь несколько сотен. Как они выживали и помогали друг другу, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Эти 125 граммов, которые нам полагались, мама строго делила между нами, и мы их пытались растянуть на целый день, чтобы не сразу, вот дали тебе кусок этого хлеба, и ты сразу съел. Буквально такой вот кусочек, и даже у нее были весы, довесочек какой-то был. И когда я играла, я ни о чем не могла думать, как только о том кусочке, который где-то у меня лежит» – вспоминает жительница блокадного Ленинграда Лилия Зимовская.
Тем, кто во время блокады был постарше, приходилось рыть окопы и укрепления, таскать воду из Невы. Водоснабжения не было. Сейчас почти не осталось тех, кто может рассказать о тех событиях. В Минске остались 84 жителя блокадного города.
Помогали блокадному городу и студенты ремесленных училищ. В начале 1940-х получать рабочие профессии в Ленинград отправились 24 тысячи юношей из Беларуси. Но Великая Отечественная разрушила их планы на мирную жизнь. Вместо образования встали за станки.
Память погибших блокадников в Беларуси чтут. В Исполкоме СНГ в Минске в эти дни заработала выставка. На стендах – дневники, письма и фотографии.
Были белорусы и среди тех, кто
27 января на телеканале «МИР» в 16:30 смотрите документальный фильм «Город-герой Ленинград».
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В стране осталось лишь несколько сотен человек, переживших те события.
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