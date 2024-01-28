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Жертв блокадного Ленинграда вспоминают в Беларуси

28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жертв блокадного Ленинграда вспоминают в Беларуси
 Фото: ТАСС

В Беларуси отмечают 80 лет освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тех, кто пережил те события, в стране осталось лишь несколько сотен. Как они выживали и помогали друг другу, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Лилия Зимовская закрывает глаза и перемещается на холодные улицы блокадного Ленинграда. Во время блокады ей было шесть лет. И мечта одна – ощутить вкус хлеба. В ее семье было четверо детей. Чтобы спасти дочерей и сыновей от голода, матери приходилось считать каждую крошку вплоть до дня эвакуации.

«Эти 125 граммов, которые нам полагались, мама строго делила между нами, и мы их пытались растянуть на целый день, чтобы не сразу, вот дали тебе кусок этого хлеба, и ты сразу съел. Буквально такой вот кусочек, и даже у нее были весы, довесочек какой-то был. И когда я играла, я ни о чем не могла думать, как только о том кусочке, который где-то у меня лежит» – вспоминает жительница блокадного Ленинграда Лилия Зимовская.

Тем, кто во время блокады был постарше, приходилось рыть окопы и укрепления, таскать воду из Невы. Водоснабжения не было. Сейчас почти не осталось тех, кто может рассказать о тех событиях. В Минске остались 84 жителя блокадного города.

«Мы выжили. А выжили потому, что народ. А что такое народ? Ведь войну-то выиграли солдаты всей большой страны. Не только кто-то. И наше мужество, и стойкость им помогали», – отметила председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына.

Помогали блокадному городу и студенты ремесленных училищ. В начале 1940-х получать рабочие профессии в Ленинград отправились 24 тысячи юношей из Беларуси. Но Великая Отечественная разрушила их планы на мирную жизнь. Вместо образования встали за станки.

«Молодые люди в возрасте 14 – 16 лет, они, кстати, находились в более сложном положении, чем даже сами коренные жители. Потому что у них не было поддержки родственников, не было фактически никого. Обратно уехать они уже не могли. Порядка 12 тысяч погибло в блокадном Ленинграде только из числа учащихся», – рассказал заместитель директора по научной работе института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик.

Память погибших блокадников в Беларуси чтут. В Исполкоме СНГ в Минске в эти дни заработала выставка. На стендах – дневники, письма и фотографии.

«Здесь собраны архивные записи, дневниковые записи, которые часто люди делали в ученических тетрадках, на листочках календарей», – отметил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Андрей Грозов.

Были белорусы и среди тех, кто сражался за город на Неве, переправлял продовольствие и эвакуировал ленинградцев через «Дорогу жизни». Многие из водителей погибли на Ладожском озере. Машины часто тонули, а немецкие захватчики обстреливали их с воздуха.

27 января на телеканале «МИР» в 16:30 смотрите документальный фильм «Город-герой Ленинград».



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Теги: Минск
 
 
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