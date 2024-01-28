Изменения для сервисов такси, секреты жестких переговоров и кейсы по наращиванию доли рынка: новости бизнеса за 22-28 января 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Упорство предпринимателя, логистика и вопросы по регулированию цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

25 января Александр Лукашенко подписал указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документ касается перевозчиков, а также иностранных диспетчеров такси , то есть таких сервисов как Яндекс. Go, Uber и другие.

В сфере логистики и грузоперевозок не хватает водителей. Проблема усугубляются тем, что объемы заказов растут. По данным «Биржи автоперевозок ATI.SU», в 2023 году серьезно вырос спрос на международные автомобильные грузоперевозки. Причем увеличение количества заявок наблюдается как на импорт, так и на экспорт.

Мы уже писали о десяти важных изменениях в регулировании цен после принятия постановления Совмина № 713(4). Однако у бизнеса возникает немало вопросов по работе в рамках документа. Специально для «Про бизнес» юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев собрал и прокомментировал наиболее актуальные .

Экономика для бизнеса

19 января во время «Республиканского клуба директоров» представители госорганов Беларуси обсудили состояние экономики и прогнозы на 2024 год. «Про бизнес» послушал доклады участников и собрал самые важные для бизнеса данные .

Полезное для бизнеса

Вы оказывались в ситуации, когда на встрече с партнерами или клиентами чувствовали себя провинившимся ребенком? Или, может, сталкивались с подавлением, обесцениванием и принуждением принять невыгодные условия? Значит вы проходили через так называемые жесткие переговоры. Хотя на самом деле эта «жесткость» — всего лишь ширма для получения от вас нужных действий и условий. Люди пробуют друг друга «на прогиб», чтобы прощупать границы податливости собеседника и получить бо´льшую выгоду в переговорах. В таких условиях важно осознать, что происходит и правильно среагировать. Рассказываем , как правильно действовать, когда вас пытаются «переломить».

Иногда человек узнает новую для себя информацию и очень скоро сталкивается с ней снова. Ему может показаться, что она есть повсюду. Это феномен Баадера-Майнхоф: пример когнитивного искажения, которое также называют «иллюзия частотности». Подобные искажения могут вызвать разные факторы: от личных стереотипов до устройства мозга конкретного человека. Это мешает видеть ситуацию целиком и принимать рациональные решения. А руководителям нужно принимать много решений. И, несмотря на опыт и экспертизу, им также свойственно мыслить в ущерб собственной и командной эффективности. «Про бизнес» поговорил с практикующим тренером по продажам и личной эффективности Александрой Доновой о том, какие ограничивающие убеждения мешают руководителю и его команде, а также о том, что делать, если вы попали в ловушку таких убеждений.

Как увеличить долю рынка и завоевать внимание потребителей с помощью ребрендинга упаковки и грамотного digital-продвижения? О своем кейсе с квасом «Хатнi» рассказали эксперты digital-агенства AMDG. «Про бизнес» публикует основные цифры и инсайты рекламной кампании, которые могут быть интересны производителям продуктов питания.

В начале года многие (в тайне или явно) желают кардинально поменять себя, раскрыть новые горизонты, обновиться. И чтобы дать предпринимателям мотивационный толчок к такому обновлению, мы вместе с сервисом МТС Music подготовили плейлист из пяти свежих синглов, которые отлично подойдут для продуктивного 2024-го.

Стилист рассказала, как деловым людям выглядеть модно в 2024 году .

Истории бизнеса