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Изменения для сервисов такси, секреты жестких переговоров и кейсы по наращиванию доли рынка: новости бизнеса за 22-28 января 2024 года

28.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Упорство предпринимателя, логистика и вопросы по регулированию цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

25 января Александр Лукашенко подписал указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документ касается перевозчиков, а также иностранных диспетчеров такси, то есть таких сервисов как Яндекс. Go, Uber и другие.

В сфере логистики и грузоперевозок не хватает водителей. Проблема усугубляются тем, что объемы заказов растут. По данным «Биржи автоперевозок ATI.SU», в 2023 году серьезно вырос спрос на международные автомобильные грузоперевозки. Причем увеличение количества заявок наблюдается как на импорт, так и на экспорт.

Мы уже писали о десяти важных изменениях в регулировании цен после принятия постановления Совмина № 713(4). Однако у бизнеса возникает немало вопросов по работе в рамках документа. Специально для «Про бизнес» юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев собрал и прокомментировал наиболее актуальные.

Экономика для бизнеса

19 января во время «Республиканского клуба директоров» представители госорганов Беларуси обсудили состояние экономики и прогнозы на 2024 год. «Про бизнес» послушал доклады участников и собрал самые важные для бизнеса данные.

Полезное для бизнеса

Вы оказывались в ситуации, когда на встрече с партнерами или клиентами чувствовали себя провинившимся ребенком? Или, может, сталкивались с подавлением, обесцениванием и принуждением принять невыгодные условия? Значит вы проходили через так называемые жесткие переговоры. Хотя на самом деле эта «жесткость» — всего лишь ширма для получения от вас нужных действий и условий. Люди пробуют друг друга «на прогиб», чтобы прощупать границы податливости собеседника и получить бо´льшую выгоду в переговорах. В таких условиях важно осознать, что происходит и правильно среагировать. Рассказываем, как правильно действовать, когда вас пытаются «переломить».

Иногда человек узнает новую для себя информацию и очень скоро сталкивается с ней снова. Ему может показаться, что она есть повсюду. Это феномен Баадера-Майнхоф: пример когнитивного искажения, которое также называют «иллюзия частотности». Подобные искажения могут вызвать разные факторы: от личных стереотипов до устройства мозга конкретного человека. Это мешает видеть ситуацию целиком и принимать рациональные решения. А руководителям нужно принимать много решений. И, несмотря на опыт и экспертизу, им также свойственно мыслить в ущерб собственной и командной эффективности. «Про бизнес» поговорил с практикующим тренером по продажам и личной эффективности Александрой Доновой о том, какие ограничивающие убеждения мешают руководителю и его команде, а также о том, что делать, если вы попали в ловушку таких убеждений.

Как увеличить долю рынка и завоевать внимание потребителей с помощью ребрендинга упаковки и грамотного digital-продвижения? О своем кейсе с квасом «Хатнi» рассказали эксперты digital-агенства AMDG. «Про бизнес» публикует основные цифры и инсайты рекламной кампании, которые могут быть интересны производителям продуктов питания.

В начале года многие (в тайне или явно) желают кардинально поменять себя, раскрыть новые горизонты, обновиться. И чтобы дать предпринимателям мотивационный толчок к такому обновлению, мы вместе с сервисом МТС Music подготовили плейлист из пяти свежих синглов, которые отлично подойдут для продуктивного 2024-го.

Стилист рассказала, как деловым людям выглядеть модно в 2024 году.

Истории бизнеса

Свое дело можно начать в любых условиях. Пример — Денис Юрис, к которому клиенты на зауживание одежды выстраивались в очередь перед общежитием. А когда вход в помещение запретили, парень снимал мерки с клиентов прямо на лавочке. Однако в жизни молодого предпринимателя были разные этапы. Он поработал не только портным: учился на сварщика, был парикмахером, тату-мастером, военным и бариста… Но все-таки со временем Денис понял, что развивать свой бизнес хочет в мебельной сфере. «Диваны — это вся жизнь. На них любят, на них рожают, на них умирают», — считает предприниматель. «Про бизнес» поговорил с Денисом о том, как он пытается перевернуть индустрию мягкой мебели и попасть в списки Forbes.

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Теги: Минск
 
 
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Упорство предпринимателя, логистика и вопросы по регулированию цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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