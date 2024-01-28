|
Изменения для сервисов такси, секреты жестких переговоров и кейсы по наращиванию доли рынка: новости бизнеса за 22-28 января 2024 года
28.01.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Упорство предпринимателя, логистика и вопросы по регулированию цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
25 января Александр Лукашенко подписал указ № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Документ
В сфере логистики и грузоперевозок не хватает водителей. Проблема усугубляются тем, что объемы заказов растут. По данным «Биржи автоперевозок ATI.SU», в 2023 году
Мы уже писали о десяти важных изменениях в регулировании цен после принятия постановления Совмина № 713(4). Однако у бизнеса возникает немало вопросов по работе в рамках документа. Специально для «Про бизнес» юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев
Экономика для бизнеса
19 января во время «Республиканского клуба директоров» представители госорганов Беларуси обсудили состояние экономики и прогнозы на 2024 год. «Про бизнес» послушал доклады участников и
Полезное для бизнеса
Вы оказывались в ситуации, когда на встрече с партнерами или клиентами чувствовали себя провинившимся ребенком? Или, может, сталкивались с подавлением, обесцениванием и принуждением принять невыгодные условия? Значит вы проходили через так называемые жесткие переговоры. Хотя на самом деле эта «жесткость» — всего лишь ширма для получения от вас нужных действий и условий. Люди пробуют друг друга «на прогиб», чтобы прощупать границы податливости собеседника и получить бо´льшую выгоду в переговорах. В таких условиях важно осознать, что происходит и правильно среагировать.
Иногда человек узнает новую для себя информацию и очень скоро сталкивается с ней снова. Ему может показаться, что она есть повсюду. Это феномен Баадера-Майнхоф: пример когнитивного искажения, которое также называют «иллюзия частотности». Подобные искажения могут вызвать разные факторы: от личных стереотипов до устройства мозга конкретного человека. Это мешает видеть ситуацию целиком и принимать рациональные решения. А руководителям нужно принимать много решений. И, несмотря на опыт и экспертизу, им также свойственно мыслить в ущерб собственной и командной эффективности. «Про бизнес» поговорил с практикующим тренером по продажам и личной эффективности Александрой Доновой о том, какие ограничивающие убеждения мешают руководителю и его команде, а также о том, что
Как увеличить долю рынка и завоевать внимание потребителей с помощью ребрендинга упаковки и грамотного digital-продвижения? О своем кейсе с квасом «Хатнi» рассказали эксперты digital-агенства AMDG. «Про бизнес»
В начале года многие (в тайне или явно) желают кардинально поменять себя, раскрыть новые горизонты, обновиться. И чтобы дать предпринимателям мотивационный толчок к такому обновлению, мы вместе с сервисом МТС Music
Стилист рассказала,
Истории бизнеса
Свое дело можно начать в любых условиях. Пример — Денис Юрис, к которому клиенты на зауживание одежды выстраивались в очередь перед общежитием. А когда вход в помещение запретили, парень снимал мерки с клиентов прямо на лавочке. Однако в жизни молодого предпринимателя были разные этапы. Он поработал не только портным: учился на сварщика, был парикмахером, тату-мастером, военным и бариста… Но все-таки со временем Денис понял, что развивать свой бизнес хочет в мебельной сфере. «Диваны — это вся жизнь. На них любят, на них рожают, на них умирают», — считает предприниматель. «Про бизнес» поговорил с Денисом о том,
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения для сервисов такси, секреты жестких переговоров и кейсы по наращиванию доли рынка: новости бизнеса за 22-28 января 2024 года
Упорство предпринимателя, логистика и вопросы по регулированию цен. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)