Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Одним из главных вопросов на заседании станет утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.

Стороны также подведут итоги реализации мероприятий, проведенных в 2021-2023 годах, и 28 союзных программ.