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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Одним из главных вопросов на заседании станет утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.
Стороны также подведут итоги реализации мероприятий, проведенных в 2021-2023 годах, и 28 союзных программ.
Кроме того, в ходе своего визита Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных
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Глава Беларуси примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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