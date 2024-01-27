ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

27.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Одним из главных вопросов на заседании станет утверждение проекта документа об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и обсуждение перспектив дальнейшего развития белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.

Стороны также подведут итоги реализации мероприятий, проведенных в 2021-2023 годах, и 28 союзных программ.

Кроме того, в ходе своего визита Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси примет участие в Высшем госсовете Союзного государства и проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко оценил развитие районов Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2024
Mir24.TV Belarus
27.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика