Как белорусские пловцы готовятся к Паралимпиаде-2024

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские пловцы готовятся к Паралимпийским играм в Париже. На соревнованиях они выступят в нейтральном статусе. Некоторые спортсмены уже сдали необходимый норматив. Как проходят тренировки, увидела корреспондент Елизавета Проявенко.

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Две тренировки на воде, одна в зале, интенсивный темп и единственный выходной в неделю. В олимпийский год пловцы работают на максимум. Меньше отдыхают. Не распыляются на промежуточные старты. У 16-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого в Париже запланированы заплывы на пять дистанций.

«Было сложнее, что не было стартов. Но спортсмены все работают, не опуская рук. Если ты спортсмен, то ты живешь этим всю жизнь. Это пожизненное твое увлечение, твой вид деятельности. Мы не опускали руки, мы все равно работали. Может, не насколько усердно, как сейчас уже начали перед Парижем», – сказал Игорь Бокий.

Отбирать спортсменов на Игры будет Международный паралимпийский комитет. Восемь белорусских пловцов уже выполнили квалификационный норматив. В мировом рейтинге у них лидирующие позиции. Например, серебряный призер Паралимпиады в Токио Егор Щелканов в тройке лучших сразу в четырех видах.



«Как бы это ни было, все равно возраст берет свое. И чем старше ты становишься, тем в некоторых аспектах ты становишься сильнее. В таких как просто даже сила банально. И тренировочный опыт. Плавая, нарабатываешь технику. И она довольно-таки к тебе плотно прижилась, ты уже можешь на новой технике показывать гораздо лучший результат, чем он был до этого», – отметил серебряный призер Паралимпиады в Токио Егор Щелканов.

Выступать на стартах в Париже белорусы будут в нейтральном статусе. На Играх не будет национальной символики, а результаты не покажут в общекомандном зачете.

«Нас, конечно, очень сильно огорчает то, что мы будем выступать без нашей символики, без нашего герба, без нашего флага. Но в то же самое время наши пловцы, которые будут иметь шанс бороться за медаль, их фамилии в мире очень известны. И поэтому, выступая на уровне и завоевывая медаль, все будут знать, что они из Республики Беларусь», – уверен старший тренер национальной команды Беларуси по инваспорту Геннадий Вишняков.

Перед Паралимпиадой у белорусских пловцов будет ещё несколько стартов. Они выступят на Кубке Мира в Италии и на чемпионате Европы в Португалии. Там же будет возможность пройти медицинскую классификацию.