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Как белорусские пловцы готовятся к Паралимпиаде-2024
28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские
Две тренировки на воде, одна в зале, интенсивный темп и единственный выходной в неделю. В олимпийский год пловцы работают на максимум. Меньше отдыхают. Не распыляются на промежуточные старты. У 16-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого в Париже запланированы заплывы на пять дистанций.
«Было сложнее, что не было стартов. Но спортсмены все работают, не опуская рук. Если ты спортсмен, то ты живешь этим всю жизнь. Это пожизненное твое увлечение, твой вид деятельности. Мы не опускали руки, мы все равно работали. Может, не насколько усердно, как сейчас уже начали перед Парижем», – сказал Игорь Бокий.
Отбирать спортсменов на Игры будет Международный паралимпийский комитет. Восемь белорусских пловцов уже выполнили квалификационный норматив. В мировом рейтинге у них лидирующие позиции. Например, серебряный призер Паралимпиады в Токио Егор Щелканов в тройке лучших сразу в четырех видах.
Выступать на стартах в Париже белорусы будут в нейтральном статусе. На Играх не будет национальной символики, а результаты не покажут в общекомандном зачете.
Перед Паралимпиадой у белорусских пловцов будет ещё несколько стартов. Они выступят на Кубке Мира в Италии и на чемпионате Европы в Португалии. Там же будет возможность пройти медицинскую классификацию.
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Некоторые паралимпийцы уже сдали необходимый норматив.
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