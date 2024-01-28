Путин: Отношения между Россией и Беларусью развиваются очень энергично

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Беларуси Александра Лукашенко за его визит в Петербург, ради которого изменил свой график, сообщает РИА «Новости» .

«Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график», – сказал Путин.

Российский лидер также прокомментировал развитие отношений между Россией и Беларусью. По словам Путина, ситуация развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года товарооборот достиг 42,5 миллиарда долларов.