ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путин: Отношения между Россией и Беларусью развиваются очень энергично

28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Беларуси Александра Лукашенко за его визит в Петербург, ради которого изменил свой график, сообщает РИА «Новости».

«Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график», – сказал Путин.

Российский лидер также прокомментировал развитие отношений между Россией и Беларусью. По словам Путина, ситуация развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года товарооборот достиг 42,5 миллиарда долларов.

28 января Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам российского лидера, за первые 10 месяцев прошлого года товарооборот достиг 42,5 миллиарда долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Старшеклассники Беларуси отрепетировали централизованный экзамен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2024
Mir24.TV Belarus
28.01.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика