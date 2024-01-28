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Путин: Отношения между Россией и Беларусью развиваются очень энергично
28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Беларуси Александра Лукашенко за его визит в Петербург, ради которого изменил свой график, сообщает
Российский лидер также прокомментировал развитие отношений между Россией и Беларусью. По словам Путина, ситуация развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года товарооборот достиг 42,5 миллиарда долларов.
28 января Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи приняли участие в церемонии
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По словам российского лидера, за первые 10 месяцев прошлого года товарооборот достиг 42,5 миллиарда долларов.
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