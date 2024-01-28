Старшеклассники Беларуси отрепетировали централизованный экзамен

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена. Все одиннадцатиклассники страны сели за парты проверить свои знания. Точно такие же тесты выпускники напишут в мае. В этом году сдают пробный экзамен около 55 тысяч школьников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Экзамены проходят за закрытыми дверями. У будущих абитуриентов с собой только ручка, паспорт и вода. Телефоны и шпаргалки под строгим запретом, за их использование выгоняют из аудитории. Экзамен репетиционный, инструкции настоящие.

Школьные выпускные испытания централизованные. Проходят в формате теста. В этом году в него добавили задания пятого уровня сложности. Одиннадцатиклассники сдают русский или белорусский язык на выбор и еще один предмет. Например, математику, физику, химию, биологию, историю, географию и другие. Перед репетицией экзамена волнуются.

«Буду писать биологию, готовились долго, буквально с начала учебы. Ходила на олимпиаду и плюс в школе профиль «хим-био», соответственно, готовимся каждый день», – поделилась участница репетиции централизованного экзамена Ксения Сочилович.

«На самом деле, чтобы подготовиться, года хватает точно. Я считаю, что уже готов его писать. Хотя немного волнуюсь», – отметил еще один участник репетиции централизованного экзамена Филипп Мархель.

Такую репетицию рекомендуют пройти всем выпускникам. В первую очередь это самопроверка. На решение заданий дается от полутора до трех с половиной часов. Время зависит от предмета. Всего по стране заработали более 140 пунктов для сдачи тренировочного экзамена. Учащихся сопровождают школьные педагоги. Из сельской местности всех доставляют на специальных автобусах.