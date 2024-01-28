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Старшеклассники Беларуси отрепетировали централизованный экзамен

28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старшеклассники Беларуси отрепетировали централизованный экзамен
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена. Все одиннадцатиклассники страны сели за парты проверить свои знания. Точно такие же тесты выпускники напишут в мае. В этом году сдают пробный экзамен около 55 тысяч школьников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Экзамены проходят за закрытыми дверями. У будущих абитуриентов с собой только ручка, паспорт и вода. Телефоны и шпаргалки под строгим запретом, за их использование выгоняют из аудитории. Экзамен репетиционный, инструкции настоящие.

Школьные выпускные испытания централизованные. Проходят в формате теста. В этом году в него добавили задания пятого уровня сложности. Одиннадцатиклассники сдают русский или белорусский язык на выбор и еще один предмет. Например, математику, физику, химию, биологию, историю, географию и другие. Перед репетицией экзамена волнуются.

«Буду писать биологию, готовились долго, буквально с начала учебы. Ходила на олимпиаду и плюс в школе профиль «хим-био», соответственно, готовимся каждый день», – поделилась участница репетиции централизованного экзамена Ксения Сочилович.

«На самом деле, чтобы подготовиться, года хватает точно. Я считаю, что уже готов его писать. Хотя немного волнуюсь», – отметил еще один участник репетиции централизованного экзамена Филипп Мархель.

Такую репетицию рекомендуют пройти всем выпускникам. В первую очередь это самопроверка. На решение заданий дается от полутора до трех с половиной часов. Время зависит от предмета. Всего по стране заработали более 140 пунктов для сдачи тренировочного экзамена. Учащихся сопровождают школьные педагоги. Из сельской местности всех доставляют на специальных автобусах.

«Есть и такая форма, как дистанционное репетиционное тестирование. В ходе него выкладывается один вариант вопросов и каждый может на компьютере бесплатно с ним поработать. Наша задача была подготовить учащихся таким образом, чтобы никаких неожиданностей у них во время централизованного экзамена не было», – рассказал директор республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Для поступления в вуз нужно будет сдать и привычный централизованный тест. Выбрать придется один предмет, который нужен для определенной профессии.

Результаты тестов школьники узнают уже через три-четыре недели, а настоящие экзамены пройдут в мае. У всех еще будет время исправить ошибки и подтянуть свои знания. Формат централизованного экзамена впервые опробовали в стране в 2023 году.



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Экзамены проходят за закрытыми дверями, у будущих абитуриентов с собой только ручка, паспорт и вода.
 
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