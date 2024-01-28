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Старшеклассники Беларуси отрепетировали централизованный экзамен
28.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена. Все одиннадцатиклассники страны сели за парты проверить свои знания. Точно такие же тесты выпускники напишут в мае. В этом году сдают пробный экзамен около 55 тысяч школьников, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
Экзамены проходят за закрытыми дверями. У будущих абитуриентов с собой только ручка, паспорт и вода. Телефоны и шпаргалки под строгим запретом, за их использование выгоняют из аудитории. Экзамен репетиционный, инструкции настоящие.
Школьные выпускные испытания централизованные. Проходят в формате теста. В этом году в него добавили задания пятого уровня сложности. Одиннадцатиклассники сдают русский или белорусский язык на выбор и еще один предмет. Например, математику, физику, химию, биологию, историю, географию и другие. Перед репетицией экзамена волнуются.
«На самом деле, чтобы подготовиться, года хватает точно. Я считаю, что уже готов его писать. Хотя немного волнуюсь», – отметил еще один участник репетиции централизованного экзамена Филипп Мархель.
Такую репетицию рекомендуют пройти всем выпускникам. В первую очередь это самопроверка. На решение заданий дается от полутора до трех с половиной часов. Время зависит от предмета. Всего по стране заработали более 140 пунктов для сдачи тренировочного экзамена. Учащихся сопровождают школьные педагоги. Из сельской местности всех доставляют на специальных автобусах.
Для поступления в вуз нужно будет сдать и привычный централизованный тест. Выбрать придется один предмет, который нужен для определенной профессии.
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Экзамены проходят за закрытыми дверями, у будущих абитуриентов с собой только ручка, паспорт и вода.
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