«Через 5 лет бизнесу придется отказаться от менеджеров среднего звена». Эксперт с 20-летним опытом поделился взглядом на компании будущего

Источник материала: ProBusiness



Юрий Анушкин. Фото предоставлены героем статьи.

«Повсеместное внедрение искусственного интеллекта и big data технологий обещают неизбежную революцию в индустрии менеджмента» — такого мнения придерживается основатель курсов по развитию управленческих навыков Managym Юрий Анушкин. «Про бизнес» узнал у эксперта, в чем будет заключаться это революция, как она изменит управленческую вертикаль в крупном бизнесе и почему идея о «бирюзовых организациях» уже не кажется сказкой.

В чем сейчас состоят функции и эффективность менеджеров среднего звена

— Когда управленцы приходят ко мне с запросом на развитие профессиональных навыков в области менеджмента, очень немногие способны правильно отрефлексировать и выявить реальный источник своей проблемы. Люди чаще видят симптомы и ощущают, что в процессах что-то идет не так, но в большинстве случаев у них не получается проработать первопричины. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что в 80% случаев реальный источник проблем управленцев — это рамки мышления .

Нередко люди, ставшие руководителями, продолжают психологически оставаться на уровне исполнителей или специалистов. Они продолжают достигать результатов своими руками и головой, а между тем переход из позиции специалиста-исполнителя в управленческую позицию в любой области в обязательном порядке требует трансформации мышления. Главная задача менеджера — качественно организовать выполнение работы и процесс достижения результата руками сотрудников.

Каждые 3−4 года я стабильно замечаю, как меняется управленческая вертикаль в крупных белорусских компаниях: приходят новые поколения управленцев и приносят модные технологичные подходы к менеджменту, но проблемы все равно остаются прежними. На мой взгляд, современные технологии пока не способны полностью заместить способности управленцев к построению коммуникации, мотивации людей, целеполаганию и умению правильно декомпозировать полученные задачи и обеспечивать их выполнение в нужном компании темпе. Именно на прокачку этих навыков стоит сделать ставку, если внутри есть амбиции строить карьеру менеджера в крупных компаниях. Однако нет сомнений в том, что со временем ИИ возьмет на себя часть этого функционала. Сегодня хороший руководитель среднего звена — это человек, который способен поддерживать в коллективе такой уровень отношений и понимания, где каждый четко знает свои задачи и общее направление движения команды.



Фото предоставлено Юрием Анушкиным.

Чтобы выстроить эффективную систему, необходимо ясно понимать, чего хочет руководство и знать, как обеспечивать результаты в нужном темпе. Если менеджер среднего звена невнимательный, невдумчивый, не умеет поддерживать хорошие контакты с руководством, плохо понимает их распоряжения, не задает вопросов, не проясняет и не понимает высокоуровневых целей, то он определенно «хромая утка» (в американском сленге обозначет проигрыш после выборов президента или исчерпание возможностей переизбираться — прим. «Про бизнес») для компании.

Вторая составляющая — знать, чего от тебя хочет руководство и уметь находить нужные пути реализации. Необходимо декомпозировать большие цели до уровня понятных этапов для своих сотрудников, а также распределить их так, чтобы каждый получил тот участок или ту задачу, с которой он может эффективно справиться. Умение связать людей друг с другом так, чтобы они не были как лебедь, рак и щука, а выполняли совместную работу с четким пониманием своей ответсвенности и целей — это главный индикатор способностей и профессионализма для менеджера. В запросе корпоративных клиентов прокачать навыки своих менеджеров среднего звена сразу видна культура внутри компании. Это либо забюрократизированные организации с жесткой культурой иерархичности, либо — демократические структуры с высокой степенью ориентации на людей. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, но в обоих случаях одинаково важно построить систему, с ясным пониманием ее сильных и слабых сторон. Зачастую в крупных компаниях собственники видят сильные и светлые стороны своих систем, но порой не в состоянии осознать теневые аспекты, которые неизбежно сопровождают их деятельность. Поэтому если вы хотите понять эффективность конкретной корпоративной культуры, задайте себе вопросы: «Способны ли мы в текущей конфигурации своевременно осознать свои слабые стороны?»; «Способны ли вытаскивать на свет «корпоративных тараканов»?



Фото предоставлено Юрием Анушкиным.

Несмотря на череду кризисов, серьезно затронувших нашу страну, на мой взгляд, потребность в обучении управленцев со стороны белорусских компаний меньше не стала. Сейчас мой рабочий график расписан на 3 месяца вперед — и это хороший индикатор происходящих тенденций.

Можно констатировать, что 10-летнее лидерство IT-сектора сегодня закончено. С другой стороны, начали стремительно расти некоторые отечественные производства, поэтому я бы не стал слишком драматизировать. Компании-лидеры сменяют друг друга, но по-прежнему неизменной остается потребность в менеджерах, которые способны выстраивать эффективные системы на операционном уровне. Сейчас я, скорее, вижу угрозу не столько в политической или экономической турбулентности, сколько в надвигающийся технологической революции, которая точно изменит наше представление об управлении в организационных системах.

«Новые технологии заставят бизнес отказаться от менеджеров среднего звена, отдав инициативу в руки исполнителей»

Нынешняя ИИ-революция пока не затронула 99% людей, но, как мне кажется, уже в перспективе 3−5 лет такие функции как целеполагание, декомпозиция задач, их детализация и контроль исполнения окажутся в руках нейросетей, а значит профессия менеджера среднего звена в ее современном понимании находится под угрозой. Да, скорее всего, межличностные контакты и тонкие человеческие настройки останутся полем деятельности для людей, но даже там мы увидим трансформации. Нет сомнений в том, что компании, которые первыми воспользуются преимуществами новых инструментов, станут лидерами рынка. С помощью новых технологий мы получим такие корпоративные структуры, которые позволят очень четко и ясно декомпозировать стратегические задачи компании на уровень специалистов и анализировать их исполнение вплоть до малейших деталей. У топ-менеджеров появится возможность в режиме реального времени контролировать исполнение, понимать потребности и мотивы своих сотрудников, а также расширить набор мер воздействия, повышающих эффективность каждого. Если сейчас эту возможность предоставляют менеджеры среднего звена, которые во многом действуют интуитивно, то вскоре мы получим совершенно беспрецедентные инструменты коммуникации, контроля, информирования и обратной связи от исполнителей.



Фото предоставлено Юрием Анушкиным.

Это уже фактически наступившая реальность, просто пока не вышедшая за пределы самых передовых компаний, которые первыми осваивают высокие технологии. Через три года (максимум через пять) мы не узнаем понятие «менеджмент» в его современном понимании. Я думаю, что мечты о воплощении «бирюзовых подходов» к организации бизнеса сейчас очень близки к реальности. Это модное направление менеджмента, где система организации предполагает отказ от менеджеров среднего звена, так как исполнители низового звена сами берут на себя ответственность за результат. В этой системе у таких специалистов появляются полномочия на инициативу, тогда как в нынешних реалиях решения все еще принимаются средним звеном.

Главное преимущество этого подхода — компания снимает с себя расходы на содержание среднего звена менеджеров, которые на самом деле ничего не производят, а лишь обеспечивают результат исполнителей.

Но с другой стороны, такие структуры предъявляют очень высокие требования к качеству персонала, потому что каждый сотрудник в таких условиях должен быть зрелым, ответственным и способным брать на себя полномочия. Таких людей единицы, особенно в отечественных реалиях, где все еще преобладает достаточно жесткая иерархичность.

Суть надвигающейся управленческой революции заключается не в том, что люди придут к концепции «бирюзовых организаций» через саморазвитие, образование и осознанность, а в том, что рынок и новые технологические стеки поставят людей в такие рамки, где они будут вынуждены отказаться от посредников в лице средних менеджеров.

И это вовсе не про гуманизм. Боюсь, что это, скорее, про социальный контроль. Эта система окажется просто выгоднее, чем классическая иерархическая структура в ее нынешним понимании. Я считаю, что это произойдет гораздо быстрее, чем многим может показаться. Да, менеджеры скажут, что даже в передовой айтишке все еще сложно найти инициативных разработчиков, которые готовы брать на себя ответственность и предлагать креативные решения. Однако мы уже сейчас видим, что генеративные модели хорошо справляются с написанием значительной части кода, а значит вскоре мы будем свидетелями того, как рынок сократит количество вакансий, и в игре останутся самые квалифицированные, креативные, ответственные и инициативные ребята.

«Хотите не потеряться в технологической турбулентности — читайте стоиков: особенно Марка Аврелия»

Отсюда возникает логичный вопрос: а что делать молодым людям, которые только что вошли в профессию менеджера? Здесь я бы хотел процитировать идею Нассима Талеба: «В условиях технологической турбулентности нужно читать классику, Аристотеля и Платона». Хотя как по мне, сейчас время читать прежде всего стоиков, особенно Марка Аврелия — последнего успешного римского императора. Он утверждал, что те подходы и системы, которые прошли проверку временем, доказали свою эффективность и останутся с человечеством очень надолго.

А вот современным концепциям еще предстоит пройти эту проверку и не факт, что о них кто-то вспомнит хотя бы через 50 лет.

Фото предоставлено Юрием Анушкиным.

Для начала я бы рекомендовал разобраться с самим собой, потому что именно личность определяет наше отношение к жизни. Именно через эту призму можно оценить вашу возможность работать в иерархии и допустимость того, что кто-то руководит вами и ставит задачи. Задумайтесь над тем, какой у вас образ мыслей, в чем ваши слабые и сильные стороны, как вы относитесь к целеполаганию и как строите отношения с людьми. Такая саморефлексия уже дает множество ответов на вопросы о своем будущем.

Второй момент — без умения выстраивать коммуникацию с людьми менеджер никогда не состоится. Вы должны четко понимать и чувствовать особенности каждого человека, уметь находить подходы и знать, какие инструменты влияния на людей существуют.

Если у специалиста на производстве есть станок и программы, то для менеджера основным инструментом остаются люди, а значит нужно понимать, как и с кем ты работаешь.

И только на третье место я бы поставил умение чувствовать дух времени и эффективно внедрять инновации в вашей индустрии. Сегодня бизнес просто не имеет права быть консервативным, потому что иначе изменения очень быстро постучатся, а может, и вовсе снесут вашу дверь.