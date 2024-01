Как праздновать 160 летний юбилей и оставаться в тренде? Спросили у гендиректора «Аливарии»

Источник материала: ProBusiness





Старейший в Минске пивоваренный завод «Аливария» отмечает 160 лет со дня основания. Как изменились за последние годы предпочтения белорусов? Сложно ли вывести на рынок локализованный бренд? И правда ли, что вода из артезианских источников не подходит для производства пива? Об этом и многом другом мы поговорили с генеральным директором ОАО «Пивоваренная компания Аливария» Ильей Крапивиным.

«Самые быстрорастущие сегменты в Беларуси − это фруктовое, безалкогольное пиво, крафт»

— Компания «Аливария» отмечает 160-летие. Расскажите о том, какими были для компании последние годы? Что менялось в бизнес-процессах и на производстве?

— В целом, к этой дате мы подошли очень уверенно. В последние годы мы достаточно много инвестировали в нашу площадку в Минске, у нас был заменен ряд производственных линий. К примеру, наша пэт-линия сейчас — это самая современная линия последнего поколения. Помимо оборудования, активно вкладывались и в развитие нашей линейки, и в нашу команду. Думаю, это находит отражение в тех лидерских позициях, которые мы занимаем на рынке Беларуси. Так, сегодня каждая третья бутылка пива в стране — это произведенная или привезенная нами продукция.

Доля «Аливарии» по итогам 2023 года составила 33,3%. То есть практически треть всего белорусского рынка. Поэтому к своему дню рождения, несмотря на какие-то внешние факторы, мы подходим в отличной форме. Продолжаем инвестировать, наращивать наши позиции в части доли рынка, развивать и расширять наш портфель.

— Какие бренды из ассортимента компании наиболее популярны у потребителей? Какое пиво сегодня любят белорусы?

— Самые популярные бренды нашего портфеля в пивной категории — это «Аливария» и Garage.





— А как вообще за последние годы менялись предпочтения потребителей?

— Сегодня мы видим, что самые растущие сегменты в Беларуси — это фруктовое пиво, безалкогольное пиво и крафтовое пиво. И во всех этих сегментах мы стараемся, чтобы наша доля была существенно выше, чем наша средняя доля по рынку. Этим сегментам мы отдаем предпочтение в разработке и запуске новинок. Так, в 2023 году мы запустили такие новинки, как «Аливария Питное», «Аливария Безалкогольное лимон», «Аливария Калядны цуд карыца-лимон» и Garage Персик, которые также способствовали укреплению позиций брендов. К примеру, рост сегмента фруктового пива в 2023 году составил +14%. В целом же на рынке доля бренда Garage в сегменте фруктового пива по итогам года составляет 53,1%.

«Дрожжи едут к нам из Дании»

— «Аливария» — международная компания, часть Carlsberg Group. Как нахождение в составе такой большой корпорации влияет на работу белорусского пивоваренного завода?

— Самое ключевое тут — это соответствие строгим международным стандартам. Они позволяют нам и производить локальные сорта, и иметь возможность представлять международные бренды группы. К тому же мы можем опираться на научный потенциал и лучшие практики Carlsberg Group. Так, пивные дрожжи приезжают в «Аливарию» прямо из Дании. Именно в Копенгагене сегодня находится одна из самых крупных и лучших в мире лабораторий для работы с дрожжами. Там генерируют штаммы, которые способны влиять на органолептические свойства будущего напитка. И все эти наработки доступны нам.





Сегодня в портфеле компании 11 брендов. Это и локальные сорта, и международные бренды. Что касается наших легендарных сортов, то это, конечно, пиво «Аливария золотое», которое уже 20 лет является одним из лидеров продаж и одним из самых титулованных сортов в линейке бренда.

Именно этот сорт первым из всех белорусских брендов получил уникальную международную премию Diamond Taste Award. Можно сказать, что эта награда — «Оскар» в сфере продуктов питания. Также этот сорт три года подряд удостаивался награды «Три золотые звезды» в Брюсселе.

«Начать производство сложнее, чем импортировать. Но локализация для нас — коммерчески оправданный вариант»

— «Аливария» не только импортирует, но и осуществляет локализацию мировых сортов. Расскажите, как это происходит?

— Локализация — это весьма длительный процесс. Например, такие бренды, как Seth&Riley's Garage и Tuborg, на данный момент уже локализованы и производятся на нашем заводе в Минске. В конце минувшего года мы локализовали производство французского бренда 1664 Blanc. Скажу, что процесс по локализации 1664 Blanc занял практически год. Курировал его совместно с нашими пивоварами Дери Унвер — старший менеджер по пивоваренным продуктам центра инноваций и исследований Carlsberg Group, расположенного на пивоварне Kronenbourg во французском городе Оберне. Именно на этом заводе началось производство знаменитой французской марки и продолжается до сих пор.





Прежде чем начать процесс локализации, мы согласовали все этапы производства сорта с зарубежными коллегами. Важно было все: сырье, рецептура и технологические параметры производства. Несмотря на то, что владельцы бренда допускают небольшие органолептические вариации при производстве на других рынках, для нас было важно повторить не только физико-химические показатели, но и сохранить то сенсорное восприятие, которое делает 1664 Blanc особенным. Для соблюдения всех условий локализации от нас потребовались инвестиции в установку оборудования: системы дозации и дополнительного дрожжевого танка. Дело в том, что при производстве 1664 Blanc должны использоваться особые «именные» дрожжи Kronenbourg и не ниже первой генерации.





Когда тестовое производство было завершено, образцы отправили на пивоварню Kronenbourg в Оберне. Французские коллеги сделали физико-химическую раскладку, проверку органолептических свойств и провели дегустацию. С гордостью отмечу, что по ее результатам мы получили оценку «отлично» и подтвердили готовность белорусской площадки к промышленному производству сорта 1664 Blanc. Теперь для того чтобы держать эту высокую планку, наш напиток ежемесячно будет отправляться на дегустацию в Копенгаген — в штаб-квартиру Carlsberg Group.

— Локализация помогает бизнесу или напротив усложняет процессы?

— Локальное производство полюбившегося потребителям сорта — более коммерчески оправданный вариант для бизнеса. Даже несмотря на то, что начать производство бывает гораздо сложнее, чем импортировать продукт. Сейчас в условиях осложнившейся логистики нам важно сохранить стабильность поставок и обеспечить максимальную свежесть продукции. Поэтому в будущем году мы планируем локализовать еще несколько сортов.

— Если говорить в целом про стандарты качества, что сегодня нужно для того, чтобы сварить хорошее пиво?

— Сварить качественное и по-настоящему вкусное пиво — целая наука. Понятно, что основа пива — вода, но далеко не каждая вода подойдет для создания пенного напитка. Представьте себе, что даже вода из артезианских источников не подходит — нет в Беларуси настолько глубоких скважин, чтобы была вода правильного химсостава и нужной мягкости. Поэтому вода проходит обратный осмос (пропускается через мембрану под большим давлением), обезжелезивание, полное избавление от солей, «обнуление». Таким образом мы добиваемся необходимой мягкости.





Дрожжи мы, как я уже говорил, привозим из Дании, а хмель — из Германии, Чехии и США. Это три основных для нас поставщика. Используем несколько сортов сразу — все зависит от рецептуры.

Для нас важно качество пива на всех этапах создания и дальнейшей реализации. Так, у «Аливарии» свой логистический принцип: мы не пользуемся услугами посредников, а доставляем пиво в точки реализации самостоятельно. Это позволяет уменьшить время продукта в пути, а значит сохранить свежесть напитка.

«Беларусь — это прогрессивный рынок, который сам формирует тренды»

— Куда вообще движется мировая пивная индустрия? Что уже пьют, к примеру, в Европе и что скоро будут пить у нас?

— Я могу сказать, что Беларусь — это прогрессивный рынок, который сам формирует тренды. В этом смысле наш потребитель не менее искушенный, чем европейский. Так, к примеру, тот же сегмент фруктового пива в Беларуси представлен крупнее и ярче, чем на многих западных рынках. И даже в рамках нашей группы мы являемся якорным рынком для бренда Garage. Поэтому многие наработки, которые мы применяем здесь, дальше используются и на других рынках.

— А что насчет безалкогольного пива?

— Сегмент безалкогольного пива на рынке Беларуси показывает двузначный рост — +20% за 2023 год. Также в 2022 году в линейке бренда «Аливария» появилась новинка — «Аливария Безалкогольное», а в нынешнем году мы расширили линейку, выпустив новинку «Аливария Безалкогольное лимон».

Появление безалкогольных новинок — это еще и наши шаги в следовании ESG-принципам. Мы придерживаемся философии ответственного потребления и стремимся предоставить альтернативные безалкогольные продукты, которые помогут потребителям сделать осознанный выбор. Видение лучшего будущего, по мнению компании «Аливария» и Carlsberg Group, — это общество, в котором нет вождения в нетрезвом виде, нет продаж алкоголя несовершеннолетним. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в 100% торговых точек, где продается пиво компании, была представлена и безалкогольная продукция.





«За последние годы вес нашей бутылки уменьшился на 8,5%, колпачка — на 21%»

— У «Аливарии» есть своя ESG-стратегия. Каких принципов придерживается компания?

— Являясь частью международной корпорации Carlsberg Group, «Аливария» следует ESG-программе Together Towards Zero & Beyond, основанной на концепции достижения целей «6 нолей». Каждый ноль — это планы компании по достижению важных целей, касающихся использования воды, загрязнения почвы и атмосферы, утилизации отходов, безответственного потребления алкоголя и несоблюдения правил безопасности.

ESG-принципы вплетены в нашу ежедневную работу. Так, с 2015 по 2022 год компания снизила потребление воды на 17% (в расчете на один гектолитр пива) и сократила выбросы углерода на 27%.

Кроме того, с 2015 года компания постепенно переходит на облегченные варианты ПЭТ-упаковки, поскольку именно на упаковку приходится самый большой процент выбросов углекислоты во всей производственно-сбытовой цепочке. За этот период вес бутылки уменьшился на 8,5% и колпачков — на 21%. Это позволит сократить углеродный след на всем пути «от поля до бокала».





Также «Аливария» внедряет в рабочие процессы использование оборудования с пониженным коэффициентом воздействия парниковых газов на глобальное потепление. С этой целью количество холодильного оборудования с низким потенциалом глобального потепления было увеличено до 72,8%.

Особое внимание уделяется утилизации мусора. В 2022 году компанией «Аливария» было собрано и передано для повторного использования 57% отходов.

Мы стараемся популяризировать эти идеи, ведь они касаются каждого. Так, в этом году в Ботаническом саду «Аливария» открыла интерактивную выставку «Нулевая экспозиция». Выставка состояла из шести зеркал, которые символизировали цели нашей ESG-программы: ноль потери воды, ноль безответственного потребления, ноль несчастных случаев, ноль фермерского следа, ноль углеродного следа и ноль отходов упаковки. При этом в данном случае «ноль» — не пустота. Это метафорический символ снижения негативного влияния на окружающую среду и общество. Зритель в этом случае становился не просто наблюдателем, а прямым участником проекта. Мы получили огромный фидбек — порядка 1 миллиона охватов в медиапространстве. Люди сделали сотни селфи в зеркалах, приобщившись таким образом к нашим ESG-принципам.

«Внимательно следите за полками в магазинах»

— А как меняется сейчас культура пития? С какими продуктами сейчас пьют пиво?

— С удовольствием отвечу на этот вопрос, поскольку многие тренды (один из них — рост употребления безалкогольного пива) в культуре употребления пива, очень радуют. На самом деле вариаций пива сейчас даже больше, чем вариаций вина. Поэтому сегодня на полке магазинов вы точно сможете найти сорт пива, который наилучшим образом будет сочетаться с тем или иным блюдом. Кстати, на базе нашего музея мы проводим так называемые пивные сомелье-тренинги для наших партнеров, где как раз делимся такими наработками. В целом, могу сказать, что то разнообразие пива, которое можно наблюдать в торговых объектах, — еще одно подтверждение тому, что потребитель в Беларуси любит пробовать что-то новое и расширять свой вкусовой опыт.





— Скажите, а что вы сами любите из продукции «Аливарии»? Есть ли какие-то предпочтения?

— Я — сторонник пшеничных сортов и еще так называемых бланшей. Как раз на стыке этих категорий в нашем ассортименте есть пиво «Белое золото». Для меня это однозначный фаворит среди всей нашей линейки. И я с удовольствием, когда позволяет ситуация, употребляю это пиво. Бренду «Аливария» я отдаю свое предпочтение и в линейке безалкогольного пива.

— Для многих минчан «Аливария» — это еще и историческое здание на улице Киселева. Расскажите, как работает ваш музей, много ли людей его посещает?

— Наш музей очень популярен и у минчан, и у гостей столицы. Он работает по предварительной записи. Музей можно посетить как в составе группы, так и в индивидуальном порядке. В 2023 году, кстати, количество посетителей музея уже превысило 10 тысяч экскурсантов. Это рекордное количество за всю историю музея с 2012 года. Отмечу, что экспозиция музея постоянно обновляется, и мы стараемся работать над тем, чтобы она была интересной для потребителя. В рамках экскурсии можно увидеть процесс пивоварения, а потом пройти в дегустационный зал, поучаствовать в мастер-классах и попробовать разные сорта, которые мы производим.

— А что аутентичного осталось на самом производстве?

— Я думаю, что ничем старым мы похвастаться уже не можем, и это как раз хорошо! У нас стоит очень современное оборудование, которое позволяет производить качественное и вкусное пиво. А вот в музее как раз можно увидеть предметы прошлых эпох: например, пианино Чапского и витрину с экспонатами XIX века.

— Белорусское пиво пока еще делают люди или уже машины?

— Численность нашей компании насчитывает порядка 900 человек. Понятно, что часть из них — это торговая команда, но и в производстве без людей мы обойтись не можем. Думаю, это классно, что пивовар и в наше время остается одной из уважаемых и почетных профессий.

— На что компания будет делать ставку в юбилейном году? Какие векторы развития будут приоритетными?

— Вот уже 160 лет в самом центре Минска мы производим наше вкусное пиво. Поэтому многие наши активности будут крутиться вокруг этого события. К данному моменту вся работа у нас налажена и пока что мы справляемся на текущих мощностях. Обратная связь, которую мы получаем, подтверждает, что наши возможности и подходы позволяют варить вкусное и качественное пиво. Конечно, компания продолжит развиваться, поэтому мы определенно порадуем наших потребителей несколькими новинками. Не буду раскрывать все секреты, но призываю внимательно следить за новостями и за полками в магазинах.