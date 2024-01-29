Как ученые помогают развивать экономику в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

28 января у белорусских ученых профессиональный праздник. По итогам прошлого года лучшим представителем этой сферы стал Владимир Азаренко, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына. Вскопает даже окаменелую почву: Глубокорыхлитель из Беларуси покорил фермеров ЕАЭС



«Это уникальный на постсоветском пространстве стенд для длительных испытаний рабочих органов на износ. Подобного ни у нас в стране, ни в России нет», –отметил заведующий лабораторией Института механизации сельского хозяйства Национальной академии наук Беларуси Виктор Голдыбан.

Дополнительные элементы повысят долговечность и износостойкость оборудования для работы на земле. Это одна из недавних разработок ученого года и его команды. Владимир Азаренко уже около полувека занимается сельским хозяйством профессионально. Автор почти 300 научных работ и патентов на изобретения.

«Активно находятся в разработке как наземные беспилотные машины, так и воздушные, агродроны и другая техника. Я считаю, что через пять-семь лет это будет обыденная практика на наших полях. Последнее время уделяется большое внимание повышению износостойкости, долговечности и надежности всех машин», – сказал член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, доцент Владимир Азаренко.

А вот если к этой работе добавить правильные технологии, получится успешный проект. Так, молодой ученый Артем Богданов занимается исследованиями в кормопроизводстве. Это направление – самое важное в Беларуси. Отвечает за привес крупного рогатого скота, а также производство молока и мяса. А это продовольственная безопасность.

«Если говорить о кукурузе, то это растение, которое формирует обычно 1 початок. Но наша команда и совместно с Полесским институтом растениеводства добилась того, что мы создали гидрид со способностью формирования двух початков. А что это значит? Больше питательных веществ в последующем будет заложено в силос, который необходим для кормления крупного рогатого скота в зимний период», – рассказал заведующий отделом полевого кормопроизводства Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Артем Богданов.

Сейчас отдел Артема решает белковую проблему. Пока же большую часть этой продукции страна закупает за рубежом. Исследования белорусских ученых направлены на импортозамещение. Например, люцерна способна давать четыре укоса на одном участке несколько лет подряд. Культура популярна у животноводов.



«Повышение нормы высева в два раза никакой прибавки практической не имеет. А поскольку семена люцерны дорогостоящие, то оптимально всё-таки сеять 6 миллионов и мы тогда ничего не теряем в деньгах как производственник и получаем наиболее продуктивный посев», – отметил Артем Богданов.

Такой подход поможет заместить импорт семян, а это основная цель Научно-практического центра по земледелию.

«Нам поставил президент задачу к 2030 году выйти на 80% по всем направлениям и культурам, чтобы сорта и семена были отечественного производства. Уже некоторые культуры мы полностью не то что на 80, а на 90% замещаем. Озимая рожь, овес – около 90%, даже больше. И мы не стоим. 80% – не проблема. Хотим заместить 100%» – подчеркнул генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

В Центре помогают решить проблему продовольственной безопасности не только на родине, но и соседям.



Например, заместили в Беларуси пивоваренный ячмень. Поделились и с россиянами. Соседи выращивают его для местных заводов. Развивают сотрудничество и по другим зерновым: пшенице, ржи и рапсу.