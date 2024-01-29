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Как ученые помогают развивать экономику в Беларуси?
29.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
28 января у
Дополнительные элементы повысят долговечность и износостойкость оборудования для работы на земле. Это одна из недавних разработок ученого года и его команды. Владимир Азаренко уже около полувека занимается сельским хозяйством профессионально. Автор почти 300 научных работ и патентов на изобретения.
А вот если к этой работе добавить правильные технологии, получится успешный проект. Так, молодой ученый Артем Богданов занимается исследованиями в кормопроизводстве. Это направление – самое важное в Беларуси. Отвечает за привес крупного рогатого скота, а также производство молока и мяса. А это продовольственная безопасность.
«Если говорить о кукурузе, то это растение, которое формирует обычно 1 початок. Но наша команда и совместно с Полесским институтом растениеводства добилась того, что мы создали гидрид со способностью формирования двух початков. А что это значит? Больше питательных веществ в последующем будет заложено в силос, который необходим для кормления крупного рогатого скота в зимний период», – рассказал заведующий отделом полевого кормопроизводства Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Артем Богданов.
Сейчас отдел Артема решает белковую проблему. Пока же большую часть этой продукции страна закупает за рубежом. Исследования белорусских ученых направлены на импортозамещение. Например, люцерна способна давать четыре укоса на одном участке несколько лет подряд. Культура популярна у животноводов.
Такой подход поможет заместить импорт семян, а это основная цель Научно-практического центра по земледелию.
В Центре помогают решить проблему продовольственной безопасности не только на родине, но и соседям.
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28 января у белорусских ученых профессиональный праздник. По итогам прошлого года лучшим представителем этой сферы стал Владимир Азаренко.
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