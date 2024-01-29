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Спрос на отечественное сырье вырос у производителей обуви и мебели в Беларуси
29.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские производители переходят на местное сырье, в частности большой спрос на отечественную кожу у тех, кто делает обувь и мебель. Объемы заготовки растут. Использовать отечественные материалы на производствах потребовал президент Александр Лукашенко. Задачу, поставленную главой государства, учли на заводе под Минском, передает «МИР 24».
На весь цикл производства уходит около месяца. Сырье – шкуры крупного рогатого скота, причем только белорусского. Повысили и требования к качеству готовой кожи. В лаборатории расширили список испытаний. Всего их около 20, в том числе на запах и устойчивость к поту.
Это предприятие выпускает кожу для галантереи и обуви. Еще оно единственное в стране занимается производством кожи для мебели. Объем производимой продукции на предприятии уже вырос на 50%.
Этот год в Беларуси объявлен Годом качества, а значит, у производителей добавится еще больше ответственности за свою продукцию.
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Использовать отечественные материалы на производствах потребовал президент Александр Лукашенко.
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