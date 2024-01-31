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Противопожарные рейды в жилых домах начались в Беларуси

31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Противопожарные рейды в жилых домах начались в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси начались противопожарные рейды. С начала года огонь унес жизни десятков жителей страны, и случаев все больше. В чем причина и как предотвратить трагедию, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пожар в квартире
Что делать?
Стены черные от копоти. Огонь уничтожил мебель и личные вещи. Зато владельцы квартиры остались живы, хотя и получили отравление угарным газом. Спасатели и медики прибыли вовремя.

Предварительно, пожар начался из-за тлеющих окурков. Жильцы курили в квартире, а еще часто выпивали. Таких примеров десятки. Большинство кончаются трагически. Поэтому спасатели проводят учения, чтобы успеть на место и помочь.

В сельской местности причиной пожаров часто становятся неисправные печи или их неправильное использование. Спасатели предупреждают жителей частных домов об опасности. В первую очередь заходят к многодетным, пенсионерам и людям с инвалидностью.

«Это разъяснение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, недопустимости курения в состоянии алкогольного опьянения, недопустимости оставления детей в опасности», – заявил первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси Василий Сивчак.

Тем, чье жилье уничтожил огонь, государство предоставляет временное. Помогают также одеждой и материальными выплатами.

МЧС Беларуси регулярно обновляет технику для тушения пожаров. К примеру, используют машины с большой вместимостью воды.



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С начала года огонь унес жизни десятков жителей страны, и случаев все больше.
 
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