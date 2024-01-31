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Противопожарные рейды в жилых домах начались в Беларуси
31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начались
Предварительно, пожар начался из-за тлеющих окурков. Жильцы курили в квартире, а еще часто выпивали. Таких примеров десятки. Большинство кончаются трагически. Поэтому спасатели проводят учения, чтобы успеть на место и помочь.
В сельской местности причиной пожаров часто становятся неисправные печи или их неправильное использование. Спасатели предупреждают жителей частных домов об опасности. В первую очередь заходят к многодетным, пенсионерам и людям с инвалидностью.
Тем, чье жилье уничтожил огонь, государство предоставляет временное. Помогают также одеждой и материальными выплатами.
МЧС Беларуси регулярно обновляет технику для тушения пожаров. К примеру, используют машины с большой вместимостью воды.
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С начала года огонь унес жизни десятков жителей страны, и случаев все больше.
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