Противопожарные рейды в жилых домах начались в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начались противопожарные рейды . С начала года огонь унес жизни десятков жителей страны, и случаев все больше. В чем причина и как предотвратить трагедию, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



