Итоги работы МЧС Беларуси подвели на коллегии в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сотрудники МЧС проверяют состояние печей в домах. По поручению президента в стране сделан акцент на профилактике происшествий, передает «МИР 24».

В сельской местности специалисты обходят дома, осматривают печи, беседуют с жителями. На особом контроле и общежития, а также другие места массового скопления людей. Спасатели проверяют наличие датчиков дыма и систем пожаротушения, информируют и обучают население. Благодаря такой своевременной профилактике в прошлом году в республике стало меньше пожаров, а также на 17% снизилось число погибших при ЧС людей. Итоги работы МЧС подвели на коллегии в Минске.

«Приобретена новая пожарная аварийно-спасательная техника. Введены в эксплуатацию новые пожарные депо по всей стране. Приобретены и поставлены на вооружение два новых вертолета Ми-17. Объемы финансирования, которые мы заложили, позволяют говорить о том, что еще серьезный шаг сделаем в этом году», – заявил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.

В наступившем году ведомство продолжит курс на техническое переоснащение. В центре внимания останется и профилактика.