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Итоги работы МЧС Беларуси подвели на коллегии в Минске
30.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сотрудники МЧС проверяют состояние печей в домах. По поручению президента в стране сделан акцент на профилактике происшествий, передает «МИР 24».
В сельской местности специалисты обходят дома, осматривают печи, беседуют с жителями. На особом контроле и общежития, а также другие места массового скопления людей. Спасатели проверяют наличие датчиков дыма и систем пожаротушения, информируют и обучают население. Благодаря такой своевременной профилактике в прошлом году в республике стало меньше пожаров, а также на 17% снизилось число погибших при ЧС людей. Итоги работы МЧС подвели на коллегии в Минске.
В наступившем году ведомство продолжит курс на техническое переоснащение. В центре внимания останется и профилактика.
Также на коллегии обсудили и международную работу белорусских спасателей. В частности, глава МЧС отметил успешную
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По поручению президента в стране сделан акцент на профилактике происшествий. Благодаря этому в прошлом году в республике стало меньше пожаров.
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