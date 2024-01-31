Салфетки для остановки кровотечения разработали ученые Беларуси

Производят гемосалфетку из хлопкового полотна. Его сделали под заказ в Беларуси. Химические реактивы для обработки материала ученые разработали сами.

«Производство салфеток начинается с трикотажного полотна. Полотно мы сначала окисляем. После этого мы его высушиваем, промываем в спирте. И дальше идет нарезка. Салфетки мы упаковываем и отправляем на стерилизацию гамма-облучением», – рассказал начальник производственного сектора учебно-производственного предприятия Белорусского госуниверситета Евгений Дрепаков.

Применять такую салфетку смогут при хирургических операциях, например, на головном или спинном мозге. Ее можно оставить внутри раны. Окисленная целлюлоза рассасывается в течение месяца. Кроме этого, в помощь врачам ученые разрабатывают еще одно средство остановки крови – порошок из фосфата пуллулана.

«Порошок этот на поврежденную ткань рассыпается, и кровь мгновенно сворачивается. В мире такое еще не производят. Пока идут научные разработки. Это совершенно новинка, которой сегодня занимаются в Китайской Народной Республике, Соединенных Штатах Америки и здесь у нас, в Беларуси», – отметил директор учебно-производственного предприятия Белорусского госуниверситета Павел Бычковский.

Выпускать кровоостанавливающий порошок планируют уже через несколько лет. А вот гемосалфетки появятся в производстве уже к концу 2024-го.