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Салфетки для остановки кровотечения разработали ученые Беларуси

31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Салфетки для остановки кровотечения разработали ученые Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые Белорусского госуниверситета представили новую разработку – салфетки для остановки кровотечения. Они облегчают хирургические операции и экстренно помогают при бытовых травмах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Под рукой у хирурга и в домашней аптечке. Такая салфетка – находка для остановки крови. Разработка белорусских ученых импортозамещающая. В стране аналогов нет, мировые стоят дорого, а медицинское изделие уменьшает кровопотерю и ускоряет заживление ран.

«В организме человека существует специальная система для остановки кровотечения. В процессе ее на конечном этапе образуется нерастворимый белок – фибрин. Данный белок образует сеточку, которая агрегирует на себе форменные элементы крови. Наше медицинское изделие фактически является заменителем данной системы вне организма человека. Оно сразу же формирует сеточку, к которой затем начинаются приклеиваться форменные элементы», – разъяснил начальник сектора регистрации и фармаконадзора учебно-научно-производственного предприятия Белорусского госуниверситета Иван Левченко.

Производят гемосалфетку из хлопкового полотна. Его сделали под заказ в Беларуси. Химические реактивы для обработки материала ученые разработали сами.

«Производство салфеток начинается с трикотажного полотна. Полотно мы сначала окисляем. После этого мы его высушиваем, промываем в спирте. И дальше идет нарезка. Салфетки мы упаковываем и отправляем на стерилизацию гамма-облучением», – рассказал начальник производственного сектора учебно-производственного предприятия Белорусского госуниверситета Евгений Дрепаков.

Применять такую салфетку смогут при хирургических операциях, например, на головном или спинном мозге. Ее можно оставить внутри раны. Окисленная целлюлоза рассасывается в течение месяца. Кроме этого, в помощь врачам ученые разрабатывают еще одно средство остановки крови – порошок из фосфата пуллулана.

«Порошок этот на поврежденную ткань рассыпается, и кровь мгновенно сворачивается. В мире такое еще не производят. Пока идут научные разработки. Это совершенно новинка, которой сегодня занимаются в Китайской Народной Республике, Соединенных Штатах Америки и здесь у нас, в Беларуси», – отметил директор учебно-производственного предприятия Белорусского госуниверситета Павел Бычковский.

Выпускать кровоостанавливающий порошок планируют уже через несколько лет. А вот гемосалфетки появятся в производстве уже к концу 2024-го.



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Медицинское изделие облегчит хирургические операции и экстренно поможет при бытовых травмах.
 
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