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Регистрация кандидатов в депутаты завершилась в Беларуси
31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты парламента и местных Советов. В ближайшее время им выдадут удостоверения. Также в среду начался период агитации, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Почти два с половиной человека на место – таков конкурс в парламент. На 110 депутатских мандатов – 265 претендентов. Конкуренция и за избрание в местные Советы: мест 12,5 тысячи – кандидатов почти 19 тысяч. С этого дня начинается борьба за голоса. Все зарегистрированные претенденты представят избирателям свои предвыборные программы. Для проведения массовых мероприятий и встреч с электоратом местные органы власти предоставили помещения. Также всем будет доступно время для выступлений на радио и телевидении. Для кандидатов ЦИК выпустил рекомендации. В них прописаны и ограничения.
Срок полномочий у депутатов нового созыва будет увеличен с четырех лет до пяти. Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля.
Сформированы и участковые избирательные комиссии. Их почти 5,5 тысячи. Участков для голосования за рубежом не будет.
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С 31 января начинается борьба за голоса. Все зарегистрированные претенденты представят избирателям свои предвыборные программы.
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