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Регистрация кандидатов в депутаты завершилась в Беларуси

31.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Регистрация кандидатов в депутаты завершилась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси завершилась регистрация кандидатов в депутаты парламента и местных Советов. В ближайшее время им выдадут удостоверения. Также в среду начался период агитации, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Почти два с половиной человека на место – таков конкурс в парламент. На 110 депутатских мандатов – 265 претендентов. Конкуренция и за избрание в местные Советы: мест 12,5 тысячи – кандидатов почти 19 тысяч. С этого дня начинается борьба за голоса. Все зарегистрированные претенденты представят избирателям свои предвыборные программы. Для проведения массовых мероприятий и встреч с электоратом местные органы власти предоставили помещения. Также всем будет доступно время для выступлений на радио и телевидении. Для кандидатов ЦИК выпустил рекомендации. В них прописаны и ограничения.

«Кандидаты в депутаты должны находиться все в равных условиях. Они создают свои фонды. Только из этих фондов они могут оплачивать ту же печатную продукцию, какие-то подготовительные мероприятия. Запрещена сегодня агитация, которая призывает не ходить на выборы, запрещена агитация против конституционного строя, агитация, которая сеет национальную, расовую, этническую, социальную рознь», – рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Срок полномочий у депутатов нового созыва будет увеличен с четырех лет до пяти. Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля.

Сформированы и участковые избирательные комиссии. Их почти 5,5 тысячи. Участков для голосования за рубежом не будет.



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С 31 января начинается борьба за голоса. Все зарегистрированные претенденты представят избирателям свои предвыборные программы.
 
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