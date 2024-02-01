|
Беларусь нарастит поставки оборудования для сельхозмашин и лифтов в Астраханскую область
01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск нарастит поставки в Астраханскую область лифтов и оборудования для сельхозмашин, заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся в Астрахани переговоров с губернатором области
«У нас большие перспективы с точки зрения задействования строительных мощностей Беларуси, в сфере мелиорации и проектирования мы намерены воспользоваться тем потенциалом, которым сегодня Беларусь располагает», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Одно из перспективных направлений – агропромышленный комплекс. В прошлом году область отправила в Минск почти 10 тысяч тонн сельхозпродукции. В свою очередь, астраханский рынок хорошо принял белорусское детское питание. Губернатор региона предложил Роману Головченко совместно производить смеси из белорусского сухого молока.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Роман Головченко в Астрахани провел переговоры с губернатором области Игорем Бабушкиным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)