Беларусь нарастит поставки оборудования для сельхозмашин и лифтов в Астраханскую область

«У нас большие перспективы с точки зрения задействования строительных мощностей Беларуси, в сфере мелиорации и проектирования мы намерены воспользоваться тем потенциалом, которым сегодня Беларусь располагает», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Одно из перспективных направлений – агропромышленный комплекс. В прошлом году область отправила в Минск почти 10 тысяч тонн сельхозпродукции. В свою очередь, астраханский рынок хорошо принял белорусское детское питание. Губернатор региона предложил Роману Головченко совместно производить смеси из белорусского сухого молока.