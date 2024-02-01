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Беларусь нарастит поставки оборудования для сельхозмашин и лифтов в Астраханскую область

01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нарастит поставки оборудования для сельхозмашин и лифтов в Астраханскую область
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск нарастит поставки в Астраханскую область лифтов и оборудования для сельхозмашин, заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко по итогам состоявшихся в Астрахани переговоров с губернатором области
Игорем Бабушкиным. За год экспорт республики в российский регион вырос на 6%.

«Вы прекрасно помните открытие торгово-сервисного центра здесь, в Астрахани. Это дало свой результат. В частности, поставки тракторов в регион с этого момента увеличились более чем в два раза. Я считаю, что мы должны на базе этого объекта развивать дальнейшее направление, их в Беларуси предостаточно. И по сельскохозяйственной технике всей номенклатуры, и такая задача стоит перед нашими промышленниками», – отметил Роман Головченко.

«У нас большие перспективы с точки зрения задействования строительных мощностей Беларуси, в сфере мелиорации и проектирования мы намерены воспользоваться тем потенциалом, которым сегодня Беларусь располагает», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Одно из перспективных направлений – агропромышленный комплекс. В прошлом году область отправила в Минск почти 10 тысяч тонн сельхозпродукции. В свою очередь, астраханский рынок хорошо принял белорусское детское питание. Губернатор региона предложил Роману Головченко совместно производить смеси из белорусского сухого молока.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко в Астрахани провел переговоры с губернатором области Игорем Бабушкиным.
 
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