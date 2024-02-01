Размер социальных выплат увеличили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прожиточный минимум вырос почти на 11%. С начала месяца в стране увеличат и суммы ряда других выплат. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева рассказала об изменениях, которые ждут белорусов.

Размер прожиточного минимума теперь составляет 407 белорусских рублей (почти 11,5 тысяч российских). От этой суммы зависят многие выплаты. Например, ежемесячные детские пособия увеличились на 11%. Теперь родителям выплачивают 724 белорусских рубля на одного ребенка (20 тысяч российских). Выше стали выплаты на рождение ребенка, по уходу за инвалидом или пожилым, надбавки и пенсии.

«У каждого пенсионера увеличение будет свое – в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию, а также выплачиваемых к пенсиям доплат. Расходы на выплаты пенсий в феврале составят 1,8 миллиарда рублей. Пенсионерами в стране являются 2,4 миллиона граждан», – отметила начальник главного управления пенсионного обеспечения министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова.