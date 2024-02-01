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Размер социальных выплат увеличили в Беларуси

01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Размер социальных выплат увеличили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси прожиточный минимум вырос почти на 11%. С начала месяца в стране увеличат и суммы ряда других выплат. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева рассказала об изменениях, которые ждут белорусов.

Размер прожиточного минимума теперь составляет 407 белорусских рублей (почти 11,5 тысяч российских). От этой суммы зависят многие выплаты. Например, ежемесячные детские пособия увеличились на 11%. Теперь родителям выплачивают 724 белорусских рубля на одного ребенка (20 тысяч российских). Выше стали выплаты на рождение ребенка, по уходу за инвалидом или пожилым, надбавки и пенсии.

«У каждого пенсионера увеличение будет свое – в зависимости от продолжительности стажа и заработка до выхода на пенсию, а также выплачиваемых к пенсиям доплат. Расходы на выплаты пенсий в феврале составят 1,8 миллиарда рублей. Пенсионерами в стране являются 2,4 миллиона граждан», – отметила начальник главного управления пенсионного обеспечения министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова.

Растет и налог на сдачу квартиры. Его размер зависит от числа жилых комнат и местоположения. В поселках – дешевле, в городах – дороже. Есть изменения и в финансовой сфере.

Теперь банки смогут принимать поврежденную иностранную валюту. Речь идет о загрязненных и потертых бумажных деньгах. Не откажут и в приеме незначительно надорванных купюр. Банки смогут не только принимать, но и выдавать такие купюры белорусам. Размер прожиточного минимума в Беларуси пересматривают четыре раза в год.



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С начала месяца в республике вырастут и суммы ряда других выплат. Например, ежемесячные детские пособия повысили на 11%.
 
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