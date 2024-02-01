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Погода в СНГ: снежная завеса накрыла Казахстан, в Беларуси затянулась оттепель

01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: снежная завеса накрыла Казахстан, в Беларуси затянулась оттепель
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве 1 февраля – самый теплый день наступившего года. Из-за атлантического циклона в столице будет идти дождь со снегом, а столбики термометров поднимутся до плюс трех градусов. При этом в мегаполисе установилось очень низкое давление. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

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Казахстан

Февраль в Казахстане начался со снегопада и резкого ветра. Снежная завеса накрыла практически всю республику. Лютые морозы при этом взяли паузу. На севере минус 15, а на юге – чуть ниже нуля. На дорогах скользко и плохая видимость. В семи областях ограничили движение на трассах. Из-за непогоды на трассе в Жамбылской области столкнулись сразу 26 машин: легковушки, грузовики и автобусы. Десятки пострадавших доставили в ближайшую больницу, четверо – в тяжелом состоянии. На месте аварии экстренные службы развернули оперативный штаб. Коммунальщики проводят работу по очистке дорог.

Беларусь

В Беларуси – мокрый снег с дождем. Погода – теплая. Хотя обычно в это время года в стране морозы. На белорусском языке февраль звучит как «люты». Но падать ниже нуля температура пока не будет. По стране до пяти градусов тепла. Из-за затяжной оттепели лед на реках и озерах тает, и рыбакам советуют отложить промысел. С начала года в стране утонули девять человек, семь удалось спасти. Там же, где лед толще семи сантиметров, рыбачить можно, но обязательно – в спасательных жилетах.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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