Китай потерял $6 триллионов на фондовом рынке, Маск стал беднее на $85 миллиардов, а хуситы влияют на торговлю во всем мире. Дайджест важных новостей мирового бизнеса

Источник материала: ProBusiness



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«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за январь 2024 года.

Атаки хуситов на корабли в Красном почувствует вся мировая экономика, в том числе Беларусь

В январе 2024 года внезапно обострился кризис в Красном море в результате атак, осуществляемых хуситами (шиитской группировкой, ведущей гражданскую войну в Йемене и поддерживаемой Ираном). Хаотичные атаки хуситов были направлены против всех торговых судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, как реакция на действия Израиля в Секторе Газа. Хуситы использовали беспилотники и ракеты, что вызвало серьезное нарушение логистических цепочек.





Отмечается, что до 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал в Красном море, а альтернативные маршруты значительно удлиняют время и увеличивают расходы на страхование и топливо. По состоянию на 10 января число судов-контейнеровозов, проходящих через Суэцкий канал уменьшилось на 90% относительно аналогичного периода в 2022 году. Forbes сообщает , что каждый день простоя обходится мировой торговле в $ 400 млн, а за время кризиса она уже сократилась на 1,3%. Как заметил Office Life, белорусы могут почувствовать последствия кризиса на себе из-за увеличение цен на овощи и фрукты, которые доставлялись из Юго-Восточной Азии.

Илон Маск потерял почти $ 85 миллиардов в начале 2024 года

30 января 2024 года суд штата Делавэр США отменил выплату самого большого в истории бизнеса компенсационного пакета на сумму $ 55 млрд, который в 2018 году полагался Илону Маску по решению совета директоров Tesla. Иск против Маска был подан акционером Tesla Ричардом Торнеттом, который выразил несогласие с решением компании, назвав план выплат «выходящим за рамки разумного».



Фото: Jae C.

Суд согласился с мнением Торнетта, посчитав, что совет директоров Tesla, утвердивший этот пакет, не был достаточно независим, а размер выплаты несправедлив по отношению к акционерам. Любопытно, что за январь 2024 года Илон Маск также потерял около $ 30 млрд из-за падения стоимости акций Tesla.

Фондовый рынок Китая потерял $ 6 триллионов за последние 3 года

В начале 2024 года китайское правительство столкнулось с серьезным падением фондового рынка, достигшим минимума за последние 5 лет. Так, бенчмарк CSI 300 в январе потерял 6%, а за последние три года снизился на 40%, а это минус $ 6 трлн, подсчитал Bloomberg. Замедление экономики объясняется затянувшимся кризисом на китайском рынке недвижимости, а также сокращением иностранных инвестиций на фоне слишком строгих мер по борьбе с COVID-19 и вмешательством властей в дела частного бизнеса. Чтобы противодействовать экономическому спаду, китайское правительство объявило о создании «фонда спасения», нацеленного на фондовый рынок, на сумму почти 300 млрд долларов, а также прямые инвестиции в размере дополнительных 300 млрд юаней (41,5 млрд долларов США) в акции через государственные финансовые корпорации, такие как China Securities Finance Corp. и Central Huijin Investment Ltd.



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Аналитики считают, что этого все равно недостаточно, чтобы решить все экономические проблемы, однако такая мера потенциально может поднять веру инвесторов и на время стабилизировать ситуацию.

За 2023 техногиганты сократили команды в два раза

По итогам 2023 года технологическая отрасль потеряла около 240 тысяч вакансий, что на 50% больше, чем в 2022 году. Среди «лидеров» по сокращениям можно отметить крупнейшие компании в индустрии: Google , Amazon , Microsoft , Yahoo , Meta и Zoom . Специалисты считают, что на рынок до сих пор сильно влияют последствия пандемии, когда техногиганты активно наращивали штаты сотрудников, чтобы справиться с внезапным наплывом пользователей, но теперь такая необходимость отпала и топ-менеджмент вынужден взять курс на оптимизацию расходов.



Фото: techcrunch.com.