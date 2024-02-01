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Китай потерял $6 триллионов на фондовом рынке, Маск стал беднее на $85 миллиардов, а хуситы влияют на торговлю во всем мире. Дайджест важных новостей мирового бизнеса
01.02.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за январь 2024 года.
Атаки хуситов на корабли в Красном почувствует вся мировая экономика, в том числе Беларусь
В январе 2024 года внезапно обострился кризис в Красном море в результате атак, осуществляемых хуситами (шиитской группировкой, ведущей гражданскую войну в Йемене и поддерживаемой Ираном). Хаотичные атаки хуситов были направлены против всех торговых судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, как реакция на
Илон Маск потерял почти $ 85 миллиардов в начале 2024 года
30 января 2024 года суд штата Делавэр США отменил выплату самого большого в истории бизнеса компенсационного пакета на сумму $ 55 млрд, который в 2018 году полагался Илону Маску по решению совета директоров Tesla. Иск против Маска был подан акционером Tesla Ричардом Торнеттом, который
Суд согласился с мнением Торнетта, посчитав, что совет директоров Tesla, утвердивший этот пакет, не был достаточно независим, а размер выплаты несправедлив по отношению к акционерам. Любопытно, что за январь 2024 года Илон Маск также потерял около $ 30 млрд из-за падения стоимости акций Tesla.
Фондовый рынок Китая потерял $ 6 триллионов за последние 3 года
В начале 2024 года китайское правительство столкнулось с серьезным падением фондового рынка, достигшим минимума за последние 5 лет. Так, бенчмарк CSI 300 в январе потерял 6%, а за последние три года снизился на 40%, а это минус $ 6 трлн,
Аналитики считают, что этого все равно недостаточно, чтобы решить все экономические проблемы, однако такая мера потенциально может поднять веру инвесторов и на время стабилизировать ситуацию.
За 2023 техногиганты сократили команды в два раза
По итогам 2023 года технологическая отрасль
Вторым важным фактором называется искусственный интеллект. Так, компания Duolingo сократила 10% создателей контента, предположительно из-за внедрения технологий ИИ, а Spotify сократил свой штат на 17% после внедрения Spotify Wrapped — сервиса для предоставления подробной статистики по жанрам, исполнителям и др. Согласно
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Китай потерял $6 триллионов на фондовом рынке, Маск стал беднее на $85 миллиардов, а хуситы влияют на торговлю во всем мире. Дайджест важных новостей мирового бизнеса
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за январь 2024 года.
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