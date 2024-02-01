|
Современный ледовый дворец открыли в белорусском Светлогорске
01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На юго-востоке Беларуси открыли новый ледовый дворец. Его появления жители Светлогорска ждали почти 20 лет, передает телеканал «МИР 24».
Первыми на лед вышли детские хоккейные команды двух соседних областей – Гомельской и Брянской. В товарищеском матче победу со счетом 6:4 одержали хозяева дворца. На новой арене выступила и
Ледовый дворец – современный комплекс с трибунами почти на 500 мест. Кроме самой арены, предусмотрены залы акробатики, хореографии, помещение для тренировки бросков. В Светлогорске уже решили развивать хоккей и фигурное катание. Начат набор детей в секцию для занятия хоккеем с шайбой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми на лед вышли детские хоккейные команды двух соседних областей – Гомельской и Брянской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)