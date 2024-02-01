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Современный ледовый дворец открыли в белорусском Светлогорске

01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современный ледовый дворец открыли в белорусском Светлогорске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юго-востоке Беларуси открыли новый ледовый дворец. Его появления жители Светлогорска ждали почти 20 лет, передает телеканал «МИР 24».

«Мы очень давно ждали открытия. Ждали, надеялись, ходили. Наши ребята даже были в студенческом отряде на строительстве в этом ледовом дворце», – рассказала жительница города.

Первыми на лед вышли детские хоккейные команды двух соседних областей – Гомельской и Брянской. В товарищеском матче победу со счетом 6:4 одержали хозяева дворца. На новой арене выступила и хоккейная команда президента Беларуси.

«В нашей стране огромное внимание уделяется развитию социальной сферы, в том числе, и строительству спортивной инфраструктуры. Открытие спортивных объектов такого уровня способствует популяризации здорового образа жизни, массовому привлечению детей и юношества к занятиям спортом, развитию массового и любительского спорта», – отметил заместитель председателя комиссии по образованию, науке, культуре и соцразвитию Совета Республики Нацсобрания Беларуси Дмитрий Басков.

Ледовый дворец – современный комплекс с трибунами почти на 500 мест. Кроме самой арены, предусмотрены залы акробатики, хореографии, помещение для тренировки бросков. В Светлогорске уже решили развивать хоккей и фигурное катание. Начат набор детей в секцию для занятия хоккеем с шайбой.



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Первыми на лед вышли детские хоккейные команды двух соседних областей – Гомельской и Брянской.
 
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