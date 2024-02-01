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Лукашенко обсудил с губернатором Брянской области перспективы сотрудничества
01.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Объединить усилия на российском рынке предложил президент Беларуси Александр Лукашенко губернатору Брянской области Александру Богомазу. Переговоры сторон прошли во Дворце Независимости, передает «МИР 24».
Потенциал для развития сотрудничества белорусский лидер видит во многих сферах. Это и строительство, и сельское хозяйство, и наука. Также необходимо расширять поставки продовольствия и других товаров, подчеркнул президент. При этом важно избежать конкуренции производителей Беларуси и российского региона. Основой отношений должна быть экономика, заявил Александр Лукашенко, и здесь акцент на совместных предприятиях.
Также Лукашенко предложил главе Брянской области белорусские наработки по возрождению территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Регион граничит с Гомельской областью, и земли также затронула техногенная катастрофа.
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Переговоры президента Беларуси с главой российского региона прошли во Дворце Независимости.
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