Лукашенко обсудил с губернатором Брянской области перспективы сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Объединить усилия на российском рынке предложил президент Беларуси Александр Лукашенко губернатору Брянской области Александру Богомазу. Переговоры сторон прошли во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

Потенциал для развития сотрудничества белорусский лидер видит во многих сферах. Это и строительство, и сельское хозяйство, и наука. Также необходимо расширять поставки продовольствия и других товаров, подчеркнул президент. При этом важно избежать конкуренции производителей Беларуси и российского региона. Основой отношений должна быть экономика, заявил Александр Лукашенко, и здесь акцент на совместных предприятиях.

«В 2020 году мы ставили задачу поднять наш товарооборот до миллиарда. В прошлом году мы немножко снизили по разным причинам: это 800 миллионов, чуть больше. Но в этом году мы полны решимости восстановить эту цифру. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиард – далеко не предельный показатель и главный резерв – реализация крупных кооперационных промышленных проектов», – заявил Лукашенко.

Также Лукашенко предложил главе Брянской области белорусские наработки по возрождению территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Регион граничит с Гомельской областью, и земли также затронула техногенная катастрофа.