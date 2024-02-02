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Лукашенко заявил о готовности наращивать товарооборот с Брянской областью
02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности наращивать
Лукашенко призвал увеличивать поставки товаров, при этом избегать конкуренции между белорусскими и брянскими производителями.
В свою очередь Александр Богомаз рассказал о том, что в Брянской области в минувшем году выпустили одну тысячу белорусских комбайнов и в планах нарастить объемы производства, в том числе за счет новых моделей сельхозтехники.
Также Брянская область будет активнее привлекать белорусских строителей для возведения жилья и соцобъектов, заявил глава региона.
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Президент Беларуси призвал увеличивать поставки товаров, при этом избегать конкуренции между белорусскими и брянскими производителями.
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