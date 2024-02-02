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Лукашенко заявил о готовности наращивать товарооборот с Брянской областью

02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко заявил о готовности наращивать товарооборот с Брянской областью
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности наращивать товарооборот с Брянской областью. По его словам, миллиард долларов – не предел. Глава государства провел переговоры с губернатором региона. Основной перспективой развития сотрудничества он назвал создание общих предприятий, передает «МИР 24».

«Главный резерв в реализации крупных кооперационных промышленных проектов. Как эта работа организована, мы наглядно видим на примере работы предприятий. Мы готовы дальше развивать данный опыт, включая создание в Брянской области других предприятий по изготовлению техники, материалов, оборудования. Надо объединить наши возможности на необъятном белорусско-российском рынке», – заявил президент Беларуси.

Лукашенко призвал увеличивать поставки товаров, при этом избегать конкуренции между белорусскими и брянскими производителями.

В свою очередь Александр Богомаз рассказал о том, что в Брянской области в минувшем году выпустили одну тысячу белорусских комбайнов и в планах нарастить объемы производства, в том числе за счет новых моделей сельхозтехники.

«Мы выпустили новый, очень хороший комбайн. У него увеличена пропускная способность зерновой массы, что позволяет намолачивать в день более 200 тонн зерновых. Мы предоставим еще одну площадку, и производство комбайнов на брянской земле будет увеличено почти в два раза. А рынок сбыта – это вся Россия и страны СНГ», – отметил Александр Богомаз.

Также Брянская область будет активнее привлекать белорусских строителей для возведения жилья и соцобъектов, заявил глава региона.



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Президент Беларуси призвал увеличивать поставки товаров, при этом избегать конкуренции между белорусскими и брянскими производителями.
 
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