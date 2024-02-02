«Рассматриваем специалистов не только из сферы iGaming»: Betera делится планами по найму в 2024 году

Источник материала: ProBusiness





Массовые сокращения в IT-гигантах, заморозка набора новых сотрудников и роста зарплат, страхи замены специалистов искусственным интеллектом (ИИ) — реальность, которая влияет на найм в бизнесах по всему миру. Вместе с тем остаются компании, которые увеличивают штат сотрудников и создают комфортные условия для сотрудников. Например, лидер индустрии iGaming в Беларуси, компания Betera, в 2023 году набрала в штат 155 специалистов разного уровня и выросла более чем на 50% по сравнению с 2022 годом.

Спойлер: у бизнеса амбициозные планы по найму в 2024 году.

Шквал резюме на позицию Frontend Developer и актуальность Middle-специалистов — кого искали в 2023 году?

Как рассказали в Betera, в 2023 году компания разместила 116 и закрыла 112 вакансий. На некоторые рабочие места набирали сразу несколько человек — например, в call-центр. Активно искали специалистов из таких профессиональных областей, как «Маркетинг», «PR», «Аналитика» и «Информационные технологии».

Самой популярной среди соискателей стала вакансия Frontend Developer. На нее поступило 789 откликов. Следом шли QA (555), Project Manager (468), UX/UI Designer (346). В то же время, найти квалифицированных сотрудников на вакансии Affiliate Manager, SRE Engineer и Media Buyer Inn-app оказалось сложнее — таких на рынке труда немного. При этом большинство позиций закрывали менее, чем за месяц.





В разрезе квалификаций актуальными для компании были Middle-специалисты — 62 вакансии. Следом шли Junior+ (34) и Senior (10). Стажеры могли откликнуться на вакансии Graphic Designer и Golang Developer.

В компании Betera гендерное равенство: работает 51% женщин и 49% мужчин. Средний возраст сотрудников — 31 год. Самым молодым специалистам по 18 лет, они работают в департаментах разработки и поддержки клиентов.

— Раньше, до 2022 года, нанять профессионала было сложнее. Специалистам открывался большой выбор компаний и при этом многие, как и мы, предлагали хорошие зарплаты и соцпакет. Однако ситуация изменилась и дефицит кадров уже не ощущается так остро. На рынке появилось больше профессионалов уровня Middle и Senior из IT-сферы, в том числе тех, кто попал под сокращение и не собирается уезжать. Для сравнения: в 2021 году на вакансию Backend Developer (Middle) в Betera откликнулось 14 соискателей, а в 2023 году — 49, — рассказала Talent Acquisition Lead компании Betera Наталья Захарова.





При этом, по словам Натальи, больше всего пострадали специалисты уровня Junior, которым необходимо где-то получать первый опыт. Конкуренция среди них высокая, но, если быть настойчивым в достижении своей цели и грамотно подходить к вопросу поиска работы, получить заветный оффер вполне реально.

— По большей части Betera заинтересована в опытных специалистах от уровня Middle. При этом рассматриваем не только специалистов из сферы iGaming. Внутри компании выстроена система обучения, поэтому, если человек пришел из другой области, ему расскажут о специфике сферы, о бизнесе и его задачах. В приоритет при выборе кандидатов ставим не только на профессиональные навыки и знания, но также мотивацию и личные качества — отметила Наталья Захарова.

Какие вакансии в Betera открыты сейчас?

Сегодня в Betera работает более 330 сотрудников. И это — не предел.

С начала января компания приросла более чем на 10 сотрудников в департаментах маркетинга, информационных технологий и аналитики. Сейчас открыто 19 вакансий , среди которых PR Specialist (Middle+) , Lawyer (Middle) , Media Buyer In-app (Middle) и Affiliate Manager (Middle) .

— 2024 год обещает быть насыщенным. Впереди много спортивных событий, среди которых чемпионат Европы по футболу в Германии. Кроме этого, в онлайн-казино мы собрали крупнейшую в Беларуси коллекцию слотов — более 2500 позиций. Продолжим добавлять в лобби игровые автоматы, лайв-игры и другие развлечения. Задач много и для их реализации нам потребуются специалисты самого разного уровня, — рассказала Head of HR компании Betera Анна Терская.





Замена сотрудников искусственным интеллектом — да или нет?

О замене сотрудников искусственным интеллектом речи пока не идет, но специалисты Betera активно используют современные технологии в повседневной работе.

Например, департамент HR применяет ChatGPT для общения с кандидатами на разных этапах отбора, направление Creative Hub, SMM и PR периодически создают развлекательный контент с помощью ИИ. В частности, интересовались мнением у ChatGPT, какие команды станут победителями в Кубке Испании, чемпионатах Италии и Испании. А с помощью Midjourney генерировали изображения, как бы выглядели известные спортсмены и тренеры, если бы попали в комикс DC.

Как подчеркнула Наталья Захарова, на на данном этапе ИИ — это скорее инструмент, который повышает эффективность, а не способ полноценной замены человека.

Креативные задачи и бенефиты: что предлагают специалистам в Betera?

По словам Натальи Захаровой, если ранее при отклике на вакансию специалистов волновал в первую очередь размер заработной платы, сейчас они снижают требования к ней. В приоритете находятся вопросы о надежности компании и уверенности в завтрашнем дне. Следом идут нестандартные задачи, гибридный формат работы, бенефиты и профессиональный рост.

— Люди — главный ресурс любого бизнеса. Чтобы привлекать и удерживать персонал, в компании четко выстроены HR-процессы. Следим и за проектами — партнерскими, социальными и корпоративными, с которыми работают сотрудники. Мы всегда прислушиваемся к мнениям специалистов и на основе этого стараемся вводить изменения. Показателем нашей эффективности выступает высокий уровень лояльности сотрудников, который за последние годы не опускался ниже 70%. Средняя продолжительность работы в компании составляет более 3 лет, — отметила Head of HR Анна Терская.





Среди бенефитов, которые Betera предлагает сотрудникам — пересмотр заработной платы раз в год, полугодовые бонусы, компенсация оплаты обучения, медицинской страховки и занятий спортом, бесплатный шеринг велосипедов, карта лояльности со скидками, билеты на спортивные мероприятия и корпоративные подарки. Одним из таких была поездка в Италию на домашний матч футбольного клуба «Ювентус».

Кроме этого, компания предлагает сотрудникам большой выбор активностей, чтобы каждый мог найти что-то подходящее именно для себя. В 2023 году для специалистов было организовано более 30 внутренних ивентов (воркшопы, квизы, мастер-классы), а также масштабные вечеринки Spring Breath, Sun&Sand&Kayaks и Betera: Feel the Future.

К слову, пространство для работы тоже комфортное. Помимо рабочих мест, в офисе оборудованы зоны отдыха с массажным креслом, настольным теннисом, PlayStation, скалодромом и настольными играми.

— Из тенденций, заметили, что все больше людей интересуется корпоративной социальной ответственностью бизнеса (КСО) . На собеседованиях соискатели часто спрашивают, участвует ли компания в волонтерских и благотворительных проектах. Да, мы развиваемся в этом направлении. Стремимся быть социально ориентированными, — рассказала Анна Терская.





В частности, сотрудникам доступны 16 часов в год для добрых дел, которые они могут взять в рабочее время. Их используют, чтобы поволонтерить в приютах для бездомных животных и домах для престарелых. Традиционным также стали высадка деревьев и плоггинг, мероприятие по уборке территории от мусора.

— Если говорить о более глобальной помощи — недавно компания запустила интернет-ресурс о важности ответственной игры и благотворительный проект Sportera, который направлен на увеличение доступности спорта для детей и взрослых, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, — рассказала Анна Терская.

И добавила: в Betera во всем делают ставку на лучший результат — и в команде, и в продукте.

Подробнее о компании Betera — в коротком видеоролике.