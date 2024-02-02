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Участники международного «Звездного похода» посетили братскую могилу под Минском

02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники международного «Звездного похода» посетили братскую могилу под Минском
 Фото: МТРК «Мир»

Под Минском участники международного «Звездного похода» посетили братскую могилу. Горсть земли с безымянного захоронения студенты повезут к себе на родину, передает телеканал «МИР 24».

Акция приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. В Минск приехали молодые люди из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники похода намерены найти погибших или пропавших без вести родственников.

«Мои дедушки жили здесь. На войну уходили отсюда, из Беларуси. Один дедушка прошел Финскую войну, и в Великой Отечественной войне он пропал без вести. Второй дедушка прошел всю войну. Я очень рада, что побывала в тех местах, на той земле, где родились и выросли мои родители», – рассказала студентка Карагандинского университета им. Е. А. Букетова (Казахстан) Марина Моненкова.

«По рассказам родителей я знаю, что мой прадедушка мой участвовал в войне именно в Беларуси. Он служил военным хирургом в Брестской области. Эта тема для моей семьи очень серьезная», – поделился студент Белорусского государственного педагогического университета (Армения) Давит Епремян.

Студентам предстоят еще мастер-классы в белорусских школах. Будущие учителя расскажут об истории, культуре и традициях своей страны. Белорусский педагогический университет организует подобные походы больше полувека. В этом году в акции приняли участие свыше 200 человек.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский педагогический университет организует подобные походы больше полувека, студенты намерены найти погибших или пропавших без вести родственников.
 
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