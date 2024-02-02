Участники международного «Звездного похода» посетили братскую могилу под Минском

«По рассказам родителей я знаю, что мой прадедушка мой участвовал в войне именно в Беларуси. Он служил военным хирургом в Брестской области. Эта тема для моей семьи очень серьезная», – поделился студент Белорусского государственного педагогического университета (Армения) Давит Епремян.

Студентам предстоят еще мастер-классы в белорусских школах. Будущие учителя расскажут об истории , культуре и традициях своей страны. Белорусский педагогический университет организует подобные походы больше полувека. В этом году в акции приняли участие свыше 200 человек.