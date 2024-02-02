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Участники международного «Звездного похода» посетили братскую могилу под Минском
02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском участники международного «Звездного похода» посетили братскую могилу. Горсть земли с безымянного захоронения студенты повезут к себе на родину, передает телеканал «МИР 24».
Акция приурочена к 80-летию
«По рассказам родителей я знаю, что мой прадедушка мой участвовал в войне именно в Беларуси. Он служил военным хирургом в Брестской области. Эта тема для моей семьи очень серьезная», – поделился студент Белорусского государственного педагогического университета (Армения) Давит Епремян.
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Белорусский педагогический университет организует подобные походы больше полувека, студенты намерены найти погибших или пропавших без вести родственников.
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