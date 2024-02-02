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Погода в СНГ: снегом завалило запад Казахстана, теплом наслаждаются в Беларуси

02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: снегом завалило запад Казахстана, теплом наслаждаются в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Атмосферный фронт принесет москвичам и жителям области мокрый снег, а в ночь на субботу подморозит до минус девяти. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новый ненастный удар нанесла погода западу Казахстана. Из-за сильного снегопада на трассах Жамбылской области застряли почти 800 машин. Видимость практически нулевая. Закрыт и участок автобана «Западная Европа- Западный Китай» от Тараза до Туркестанской области. Заметает и дороги и в Сарысуском районе. Полицейские и спасатели эвакуируют с трасс водителей и пассажиров.

«Проводится работа по очистке дорог от снега. Отделение полиции Сарысуского района напоминает, что в связи с погодными условиями: метелью и гололедом –рекомендуется оставаться дома, не выезжать на трассу», – подчеркнул начальник отдела полиции Сарысуского района Жамбылской области Болат Айтжанов.

Спасатели области организовали оперативный штаб и открыли горячую линию. Дорожные службы продолжают убирать снег.

Армения

Солнце светит, но не греет. Минус два будет днем в столице Армении, а ночью до шести мороза. В Гюмри еще холоднее – 12 градусов ниже нуля, на юге страны – минус один. На тротуарах скользко, за уборку отвечают кондоминиумы, но пока не справляются. Более 170 человек попали в травмпункты.

Беларусь

В Беларуси от минус двух на севере до плюс пяти на юге. Порывы ветра до 13 метров в секунду. Редко – мокрый снег и дождь. На большей части страны без осадков. Погода комфортная и для легких прогулок, и для длительных исследований на природе. Так, в национальном парке «Беловежская пуща» начался подсчет зубров. Животных определяют по следам, наблюдают в местах подкормки, для этого используют бинокли и фотооборудование. В 2023 году в «Беловежской пуще» насчитали 730 зубров, это и взрослые особи, и молодые зубрята. Сколько сейчас великанов, станет известно примерно через три недели.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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