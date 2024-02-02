Зимний урожай клубники начали собирать в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Клубничная теплица Беларуси собирает зимний урожай ягод. Теплица эта – единственная в стране, и в ней не используют химикаты, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Я очень сильно люблю клубнику. Мы с мамой посадили ее», – отметила юная жительница республики Марианна Макась.

Пока своя клубника на грядке ждет сезона, Марианна с мамой ходит за свежей ягодой в местный магазин. В день с этих прилавков «уходит» около 30 килограммов.

«Спрос особенно большой к вечеру, когда идут покупатели. Спрашивают, когда будет поступление свежей клубнички. Они заказывают заранее на праздники – особенно, в пятницу-субботу», – объяснила администратор зала Светлана Зайковская.

Ягода не успевает потерять аромат и упругость. Все это результат экологического подхода. Любовь к клубнике – качество, без которого на этой плантации работать противопоказано. Каждую ягоду отбирают бережно, стараются не повредить подрастающие плоды.

Как среди многообразия клубники и черешни выбрать самые вкусные и полезные ягоды?