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Зимний урожай клубники начали собирать в Беларуси
02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Клубничная теплица Беларуси собирает зимний урожай ягод. Теплица эта – единственная в стране, и в ней не используют химикаты, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Пока своя клубника на грядке ждет сезона, Марианна с мамой ходит за свежей ягодой в местный магазин. В день с этих прилавков «уходит» около 30 килограммов.
Ягода не успевает потерять аромат и упругость. Все это результат экологического подхода. Любовь к клубнике – качество, без которого на этой плантации работать противопоказано. Каждую ягоду отбирают бережно, стараются не повредить подрастающие плоды.
«Последние уже, наверное, пять-шесть лет мы переходим на все белорусское. Торф, например, был раньше голландский, сейчас – белорусский. Удобрения практически все белорусско-российские. Что касается шмелей, то иногда работаем с русскими, иногда – с белорусскими», – заявила начальник цеха Ольга Васильева.
Перерыв на плантации сделают только в июле и августе. Это время рассчитано на посадку новых кустов и их рост. На дачах белорусов растения получат вторую жизнь.
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Ягоды выросли на единственной в республике плантации, где не допускается использование химикатов.
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