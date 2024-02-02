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Зимний урожай клубники начали собирать в Беларуси

02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зимний урожай клубники начали собирать в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Клубничная теплица Беларуси собирает зимний урожай ягод. Теплица эта – единственная в стране, и в ней не используют химикаты, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Я очень сильно люблю клубнику. Мы с мамой посадили ее», – отметила юная жительница республики Марианна Макась.

Пока своя клубника на грядке ждет сезона, Марианна с мамой ходит за свежей ягодой в местный магазин. В день с этих прилавков «уходит» около 30 килограммов.

«Спрос особенно большой к вечеру, когда идут покупатели. Спрашивают, когда будет поступление свежей клубнички. Они заказывают заранее на праздники – особенно, в пятницу-субботу», – объяснила администратор зала Светлана Зайковская.

Ягода не успевает потерять аромат и упругость. Все это результат экологического подхода. Любовь к клубнике – качество, без которого на этой плантации работать противопоказано. Каждую ягоду отбирают бережно, стараются не повредить подрастающие плоды.

Как среди многообразия клубники и черешни выбрать самые вкусные и полезные ягоды?
Проверка рядов проходит по четкому графику – два раза в неделю, чтобы не упустить ни одной созревшей ягоды. В хозяйстве перешли с обычного сорта на ремонтантный. Это значит, что ягода будет созревать равномерно в течение года.

«Последние уже, наверное, пять-шесть лет мы переходим на все белорусское. Торф, например, был раньше голландский, сейчас – белорусский. Удобрения практически все белорусско-российские. Что касается шмелей, то иногда работаем с русскими, иногда – с белорусскими», – заявила начальник цеха Ольга Васильева.

Перерыв на плантации сделают только в июле и августе. Это время рассчитано на посадку новых кустов и их рост. На дачах белорусов растения получат вторую жизнь.



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Ягоды выросли на единственной в республике плантации, где не допускается использование химикатов.
 
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