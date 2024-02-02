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Мицкевич назначен руководителем секретариата Всебелорусского народного собрания
02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил ответственного за подготовку и организацию
Беларуси предстоит сформировать новый конституционный орган власти. Его наделили серьезными полномочиями: от принятия документов по нацбезопасности до смещения с должности президента. Александр Лукашенко подчеркнул: к подготовке народного собрания нужно привлечь только опытных людей. Ошибки в этой работе недопустимы.
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Новый конституционный орган власти наделили серьезными полномочиями: от принятия документов по нацбезопасности до смещения с должности президента.
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