Мицкевич назначен руководителем секретариата Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил ответственного за подготовку и организацию Всебелорусского народного собрания . Руководить секретариатом будет Валерий Мицкевич, зампредседателя Палаты представителей, передает «МИР 24».

Беларуси предстоит сформировать новый конституционный орган власти. Его наделили серьезными полномочиями: от принятия документов по нацбезопасности до смещения с должности президента. Александр Лукашенко подчеркнул: к подготовке народного собрания нужно привлечь только опытных людей. Ошибки в этой работе недопустимы.