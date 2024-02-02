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Мицкевич назначен руководителем секретариата Всебелорусского народного собрания

02.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мицкевич назначен руководителем секретариата Всебелорусского народного собрания
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил ответственного за подготовку и организацию Всебелорусского народного собрания. Руководить секретариатом будет Валерий Мицкевич, зампредседателя Палаты представителей, передает «МИР 24».

Беларуси предстоит сформировать новый конституционный орган власти. Его наделили серьезными полномочиями: от принятия документов по нацбезопасности до смещения с должности президента. Александр Лукашенко подчеркнул: к подготовке народного собрания нужно привлечь только опытных людей. Ошибки в этой работе недопустимы.

«Идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. И, конечно, надо в эти годы (год-два, может, три) с появлением ВНС и определенных серьезных властных конституционных полномочий, не создать какой-то хаос во власти. Потому что хаос во власти мгновенно переносится в общество», – заявил белорусский лидер.



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Новый конституционный орган власти наделили серьезными полномочиями: от принятия документов по нацбезопасности до смещения с должности президента.
 
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