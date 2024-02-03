Как привлекать талантливых сотрудников

Источник материала: ProBusiness



Фото: joinfo.com

Почему сотрудники саботируют выполнение задач, решают их неэффективно и не очень заинтересованы в успехе? Скорее всего, это ошибка в коммуникации и неправильный подбор людей в команду. «Про бизнес» собрал топ-5 материалов о том, как эффективно, «без текучки» и с выгодой нанимать и управлять сотрудниками.

«Ваш сотрудник испортил настроение человеку, а мог благодаря ему в течение 2 лет получать зарплату»

Есть слаженная, профессиональная команда — с большой долей вероятности у бизнеса все хорошо и он развивается. Обычно это люди, которые понимают и разделяют ценности компании, заинтересованы в общих успехах.

Если есть «текучка», а с приходом новых людей ситуация не меняется, то стоит задуматься, все ли правильно организовано внутри коллектива, понимают ли нанимающие менеджеры или сам собственник, каким должен быть эффективный сотрудник и что могут предложить взамен.

Основатель и руководитель сети французских пекарен Brioche Галина Корсак рассказывает, как собрать команду мечты и о чем она спрашивает на собеседованиях.





Цитата: «Все люди делятся на две категории — пассивно и активно мыслящие. Первые — это убийцы вашего бизнеса, потому что они не могут двинуться дальше, чем заданная информация. Это топорные люди, у которых все четко, «по стандартикам», и дальше ни вправо, ни влево — просто расстрел…

Когда ты осознаешь, что потеря одного гостя стоит, например в рамках 10 лет, $ 10 тысяч, становится страшно...»

«Люди работают не только за зарплату»

Однако, не только сотрудники обязаны быть лояльными, ответственными и волноваться за прибыль бизнеса. Сам собственник или руководитель должен быть вовлеченным, должен уметь находить подход к людям. Можно оказывать сколько угодно эффективные услуги, делать довольным и радостными клиентов, но если к команде нет уважения, если к людям не прислушиваться, то вряд ли такой подход можно назвать плюсом для развития бизнеса. Грамотно нанимать, управлять, поощрять — ключевая компетенция любого руководителя. Но не единственная. Важно видеть и ситуацию, и людей, и условия работы такими, какие они есть.





Цитата: «Самое опасное, что может произойти в компании, — это отрыв собственника от реальности. У него появляются хотелки и фантазии, которые не имеют ничего общего с ситуацией в бизнесе. Этого, конечно, нельзя допускать...»

Генеральный директор ООО «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко делится своим опытом и знаниями, как организовать и вовлечь людей, чтобы они и себя чувствовали комфортно, и для бизнеса были полезны.

Как удержать крутых сотрудников при текучести кадров в сфере на уровне 70−100%

«Текучка» в команде гораздо дороже обходится компании, чем поддержка мотивации работающих сотрудников. Если об этом помнить, то можно создать эффективную систему найма и обучения новых сотрудников и не терять много денег. Главное расставаться с неподходящими работниками и в течение первых двух недель, а управляющим кофейней предоставить возможность выкупать эти кофейни.

Эффективным опытом в работе с персоналом , где каждый этап найма и увольнения основан на цифрах и показателях, а значит, подсчете денег, делится лидер проекта «Дринкит» (кофейного стартапа компании Dodo Brands) Денис Чернобаев.



Фото из instagram героя

Цитата: «Мы купили планшет, вывели на экран дашборд со скоростью и поставили его на видном месте в кофейне. Объяснили команде, зачем это все, — и в первую же неделю получили серьезное улучшение показателей. Когда команда видит свои показатели в режиме онлайн, ей намного проще двигаться вперед к цели...»

«Заработная плата должна быть не большой, а справедливой»

Как нанимать хороших специалистов? Где их искать? Про что спрашивать? Как понять, будет ли эффективен сотрудник или нет?

Пошаговой инструкцией делится управляющий партнер консалтинговой компании ARTITERA Алексей Немкович. В материале подробно описано , как строить воронку кандидатов, на что опираются люди при выборе работодателя, как сохранить в своей команде талантливых сотрудников и почему прозрачный найм важен, чтобы приглашать к себе лучших.





Цитата: «Перестаньте залипать на некий релевантный опыт. Ищите навыки, общайтесь с людьми на собеседованиях и проверяйте, что они умеют делать на самом деле, спрашивайте у них, в чем они хороши».

«Будьте добрым руководителем»

Для того, чтобы сотрудники работали эффективно, иногда достаточно просто человеческого участия. Не все готовы признаваться, что у них нет сил на работу, потому что есть страх, что такие признания повлекут за собой либо дисциплинарные, либо финансовые последствия. И это объяснимо: кризис на рынке труда заметно корректирует ( и не в лучшую сторону) с самочувствием работников и кандидатов.

Как быть внимательным руководителем, но при этом не переборщить с заботой, рассказывает Иван Добудько, первый заместитель генерального директора компании «Мороз продукт». Он делится своим стратегиями поведения в кризисных ситуациях.





Цитата: «Еще раз повторю: ни в коем случае не сокращать штат. Многие из вас могут со мной поспорить и будут отчасти правы: штат в периоды кризиса — это самая высокая статья расходов, и логично ее урезать. Но когда мы нанимаем в хорошие времена того или иного сотрудника, нагружая его работой, мы возлагаем на него функции, чтобы он создавал дополнительную стоимость либо нашего продукта, либо нашей компании. То есть он выполняет определенные важные задачи. Сокращая его, мы снижаем ценность бизнеса, качество продукта и начинаем падать в товарообороте. Кроме того, когда мы увольняем сотрудников и перераспределяем их объем работы на других работников, у людей может очень быстро наступить выгорание. А это приведет с падению продуктивности и эффективности, что слишком дорого обходится компании».