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Какие темы больше всего волнуют белорусов, выяснили социологи
03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси назвали темы, которые больше всего волнуют жителей страны. Такие данные предоставили эксперты ведущих социологических центров республики, передает «МИР 24».
Они провели масштабное социсследование. Так, например, больше 90% человек считают, что в Беларуси жить безопасно. Не возникает проблем также с трудоустройством и заработком. По мнению большинства белорусов, уровень зарплаты в стране приемлемый, как и социально-экономическое положение государства в целом.
Есть и проблемные вопросы. Например, жителей малых городов беспокоит отток молодежи и недостаток врачей в местных больницах. А молодые специалисты не довольны заработком на первом месте работы и часто не закрепляются там, куда их распределили. Эти вопросы в Беларуси уже взяли на контроль.
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Эксперты ведущих социологических центров страны провели масштабное исследование. Некоторые проблемные вопросы в государстве уже взяли на контроль.
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