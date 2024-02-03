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Какие темы больше всего волнуют белорусов, выяснили социологи

03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какие темы больше всего волнуют белорусов, выяснили социологи
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси назвали темы, которые больше всего волнуют жителей страны. Такие данные предоставили эксперты ведущих социологических центров республики, передает «МИР 24».

Они провели масштабное социсследование. Так, например, больше 90% человек считают, что в Беларуси жить безопасно. Не возникает проблем также с трудоустройством и заработком. По мнению большинства белорусов, уровень зарплаты в стране приемлемый, как и социально-экономическое положение государства в целом.

«Мы изучаем пенсионеров, молодежь, среднюю возрастную группу, жителей городов, сел, профессиональные группы, например, медиков, учителей. Государству очень важно понимать и видеть запрос этих граждан, слышать проблемы, которые их волнуют в первую очередь, знать интересы, потребности, и на этой основе более эффективно выстраивать коммуникацию», – отметила аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова.

Есть и проблемные вопросы. Например, жителей малых городов беспокоит отток молодежи и недостаток врачей в местных больницах. А молодые специалисты не довольны заработком на первом месте работы и часто не закрепляются там, куда их распределили. Эти вопросы в Беларуси уже взяли на контроль.



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Эксперты ведущих социологических центров страны провели масштабное исследование. Некоторые проблемные вопросы в государстве уже взяли на контроль.
 
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