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Нововведения сфере здравоохранения вступили в силу в Беларуси

03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нововведения сфере здравоохранения вступили в силу в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все медицинские учреждения Беларуси теперь обязаны пройти двухуровневую аккредитацию. Это предусматривает обновленное законодательство. Новшества вступили в силу 2 февраля, передает «МИР 24».

Изменения коснутся и частных, и государственных клиник. Первая – базовая ступень аккредитации – проверка на безопасность оказываемых услуг. Она обязательна для всех. Вторая – национальная, подтверждает качество обслуживания, и это уже по желанию.

«Если базовая отвечает на вопрос безопасности, то национальная отвечает, насколько качественно оказывается медицинская помощь в том или другом медучреждении. Соответственно, если она оказывается качественно, то медучреждению идут бонусы, завязанные на более высокий уровень оборудования, на более высокий уровень специалистов, которые туда идут, на большее количество стажировок», – отметил замминистра здравоохранения Беларуси Юрий Горбич.

Изменили и правила оказания помощи не по месту жительства. Теперь пациент должен самостоятельно обратиться в поликлинику для временного закрепления, после чего документы из предыдущей клиники передадут в новую. Скорую помощь новшества не затронут, ее продолжат оказывать независимо от прописки.

Также, согласно обновленному законодательству, в стране усилят контроль за ввозом медицинских изделий и техники. Даны точные определения некачественных, контрафактных и фальсифицированных товаров. Их использовать запретят.



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Также в стране усилят контроль за ввозом медицинских изделий и техники.
 
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