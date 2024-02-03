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Нововведения сфере здравоохранения вступили в силу в Беларуси
03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все медицинские учреждения Беларуси теперь обязаны пройти двухуровневую аккредитацию. Это предусматривает обновленное законодательство. Новшества вступили в силу 2 февраля, передает «МИР 24».
Изменения коснутся и частных, и государственных клиник. Первая – базовая ступень аккредитации – проверка на безопасность оказываемых услуг. Она обязательна для всех. Вторая – национальная, подтверждает качество обслуживания, и это уже по желанию.
Изменили и правила оказания помощи не по месту жительства. Теперь пациент должен самостоятельно обратиться в поликлинику для временного закрепления, после чего документы из предыдущей клиники передадут в новую. Скорую помощь новшества не затронут, ее продолжат оказывать независимо от прописки.
Также, согласно обновленному законодательству, в стране усилят контроль за ввозом медицинских изделий и техники. Даны точные определения некачественных, контрафактных и фальсифицированных товаров. Их использовать запретят.
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Также в стране усилят контроль за ввозом медицинских изделий и техники.
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