Более шести тысяч квартир для многодетных семей построят в 2024 году в Беларуси

Рядом детские площадки и сады, школы, магазины, метро. Для семей с маленькими детьми безбарьерная среда. Жилье и инфраструктуру рядом стараются сделать удобными.

«Для каждой семьи это очень важное событие. Как правило, к выбору места, где люди будут проживать, относятся очень щепетильно. И иногда мы одной и той же семье по несколько раз предлагаем возможные варианты. В среднем нормативный срок строительства одного жилого дома от начала строительства до ввода в эксплуатацию – 14 месяцев», – отметил глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

В этом году встать в очередь на получение квартиры смогут более пяти тысяч многодетных семей. С каждым годом нуждающихся в жилье становится все меньше. Постепенно обеспечить всех метрами поручал президент Александр Лукашенко.



«Мы сейчас выстраиваем социальные программы. Особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое – это приоритет. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны – если у нас будут дети. У нас, как во всем мире цивилизованном и в Европе, падающее население. Хоть понемножку, мы теряем. Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения», – заявил глава государства.

«По итогам 2023 года для многодетных семей построено 8425 квартир. Это составило 125 процентов к установленному заданию. Направлено на строительство жилья более восьми тысяч. В 2024 году с учетом снижения количества многодетных семей планируется построить более шести тысяч квартир», – сообщила начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек.

Получить свое жилье многодетным помогает государство. Потратить на метры можно материнский капитал. Это выплаты, которые семья получает после рождения третьего и следующих детей. В помощь и кредитование на льготных условиях.