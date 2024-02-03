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Более шести тысяч квартир для многодетных семей построят в 2024 году в Беларуси

03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более шести тысяч квартир для многодетных семей построят в 2024 году в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси за год построили восемь тысяч квартир для многодетных. Семьи, в которых трое и больше детей, покупают квадратные метры в новостройках на льготных условиях. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала подробнее о том, как работает программа поддержки.

Многодетная семья Морозовых наконец-то получила ключи от «двушки». Впереди обустройство и переезд из комнаты в общежитии. Впятером там уже стало тесно. Коллективно решили – нужно расширяться.

«Вот сейчас дочке два года было, мы встали на очередь и нам в течение двух месяцев уже предложили строить квартиру», – рассказала многодетная мать Надежда Морозова.

Рядом детские площадки и сады, школы, магазины, метро. Для семей с маленькими детьми безбарьерная среда. Жилье и инфраструктуру рядом стараются сделать удобными.

«Для каждой семьи это очень важное событие. Как правило, к выбору места, где люди будут проживать, относятся очень щепетильно. И иногда мы одной и той же семье по несколько раз предлагаем возможные варианты. В среднем нормативный срок строительства одного жилого дома от начала строительства до ввода в эксплуатацию – 14 месяцев», – отметил глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

В этом году встать в очередь на получение квартиры смогут более пяти тысяч многодетных семей. С каждым годом нуждающихся в жилье становится все меньше. Постепенно обеспечить всех метрами поручал президент Александр Лукашенко.

«Мы сейчас выстраиваем социальные программы. Особенно по жилью. Многодетные в приоритете. Трое – это приоритет. Это демографическая безопасность, это независимость нашей страны – если у нас будут дети. У нас, как во всем мире цивилизованном и в Европе, падающее население. Хоть понемножку, мы теряем. Нам надо восстановиться и обеспечить прирост населения», – заявил глава государства.

«По итогам 2023 года для многодетных семей построено 8425 квартир. Это составило 125 процентов к установленному заданию. Направлено на строительство жилья более восьми тысяч. В 2024 году с учетом снижения количества многодетных семей планируется построить более шести тысяч квартир», – сообщила начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек.

Получить свое жилье многодетным помогает государство. Потратить на метры можно материнский капитал. Это выплаты, которые семья получает после рождения третьего и следующих детей. В помощь и кредитование на льготных условиях.



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Теги: Минск
 
 
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