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Более шести тысяч квартир для многодетных семей построят в 2024 году в Беларуси
03.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси за год построили восемь тысяч квартир для многодетных. Семьи, в которых трое и больше детей, покупают квадратные метры в новостройках на льготных условиях. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала подробнее о том, как работает программа поддержки.
«Вот сейчас дочке два года было, мы встали на очередь и нам в течение двух месяцев уже предложили строить квартиру», – рассказала многодетная мать Надежда Морозова.
Рядом детские площадки и сады, школы, магазины, метро. Для семей с маленькими детьми безбарьерная среда. Жилье и инфраструктуру рядом стараются сделать удобными.
В этом году встать в очередь на получение квартиры смогут более пяти тысяч многодетных семей. С каждым годом нуждающихся в жилье становится все меньше. Постепенно обеспечить всех метрами поручал президент Александр Лукашенко.
Получить свое жилье многодетным помогает государство. Потратить на метры можно материнский капитал. Это выплаты, которые семья получает после рождения третьего и следующих детей. В помощь и кредитование на льготных условиях.
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Семьи, в которых трое и больше детей, покупают квадратные метры в новостройках на льготных условиях.
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