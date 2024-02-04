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Смерть менеджеров среднего звена и проблемы книжной индустрии: новости бизнеса за 29 января — 4 февраля 2024 года
04.02.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Результаты года в экономике, секреты хороших баннеров и переговорные поединки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
«Повсеместное внедрение искусственного интеллекта и big data технологий обещают неизбежную революцию в индустрии менеджмента» — такого мнения придерживается основатель курсов по развитию управленческих навыков Managym Юрий Анушкин. «Про бизнес»
Экономика для бизнеса
В конце января состоялось расширенное заседание Правления Нацбанка Беларуси — по итогам 2023 года и целям на 2024-й. В открытом доступе появились два доклада: первого заместителя председателя Правления Сергея Калечица, а также заместителя председателя Правления Дмитрия Калечица. Собрали из обоих документов
Полезное для бизнеса
Старейший в Минске пивоваренный завод «Аливария» отмечает 160 лет со дня основания. Как изменились за последние годы предпочтения белорусов? Сложно ли вывести на рынок локализованный бренд? И правда ли, что вода из артезианских источников не подходит для производства пива?
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Почему сотрудники саботируют выполнение задач, решают их неэффективно и не очень заинтересованы в успехе?
Истории бизнеса
Сейчас время контента. Каждый должен уметь писать красиво (или хотя бы грамотно). Можно, конечно, публиковать сочные фото, но если к ним не прилагается содержательная, четко сформулированная мысль, то контент пуст. Только начитанность может дать человеку то, чем он мог бы цеплять других людей. А для предпринимателя это очень важный навык. «Про бизнес» поговорил с директором «Кніжнай Шафы» Анастасией Дудковой и
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Смерть менеджеров среднего звена и проблемы книжной индустрии: новости бизнеса за 29 января — 4 февраля 2024 года
Результаты года в экономике, секреты хороших баннеров и переговорные поединки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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