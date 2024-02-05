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Первую партию отечественных хоккейных шайб выпустили в Беларуси
05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Бобруйске выпустили первую партию отечественных хоккейных шайб. Создают спортивные атрибуты на заводе по выпуску шин для горных самосвалов. В чем секрет производства, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Скорости большие – концентрироваться сложно. На льду для хоккеистов должна быть только одна черная точка – шайба. Обычная делает следы везде. Немаркирующая оставляет арену чистой. В Бобруйске освоили производство именно такой шайбы. Игроки одной из молодежных команд Беларуси «Динамо-Шинник» уже оценили новинку.
«Меток никаких они не оставляют. Внимание на это не отвлекается, это плюс», –поделился защитник «Динамо-Шинник» Константин Волочко.
«Особо отличий не замечаю от других шайб: финских, чешских», – отметил защитник «Динамо-Шинник» Иван Шатило.
«Есть полимерный состав, и наполнители, и вулканизующая группа. Только вопрос- хитрость, какие наполнители, какой вулканизующий агент и какие полимеры используются? Компоненты все из дружественных стран. Но основная масса – из Российской Федерации. Часть химии (по весу – 5%) – это из Китая», – рассказал главный химик, начальник лаборатории Андрей Люштык.
Работают над шайбами два станка. Один нарезает заготовки. Стандарты мировые: 155-170 граммов, один дюйм в высоту, три – в ширину. Затем начинается главный этап.
«Процесс вулканизации – это процесс сшивания молекул резиновой смеси. При его выполнении очень важно соблюдение технологических параметров. Температура 180 градусов, давление 0,8 мегапаскаль и время», – отметил заместитель начальника автокамерного цеха по технологии Дмитрий Русецкий.
Этот пресс работает по принципу газовой духовки. Только вместо кексов в формах – шайбы. Они, можно сказать, выпекаются примерно 30 минут. Скоро эти аппараты заменят на более современные, и выпуск пойдет быстрее.
Объем производства шайб будет зависеть от заказов. Здесь выпускают не только игровые, но и сувенирные хоккейные атрибуты.
Шайбы Бобруйского завода уже протестировали на ледовых площадках не только Беларуси, но и России.
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Игроки одной из молодежных команд республики «Динамо-Шинник» уже оценили новинку.
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