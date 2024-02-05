Первую партию отечественных хоккейных шайб выпустили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бобруйске выпустили первую партию отечественных хоккейных шайб. Создают спортивные атрибуты на заводе по выпуску шин для горных самосвалов. В чем секрет производства, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Скорости большие – концентрироваться сложно. На льду для хоккеистов должна быть только одна черная точка – шайба. Обычная делает следы везде. Немаркирующая оставляет арену чистой. В Бобруйске освоили производство именно такой шайбы. Игроки одной из молодежных команд Беларуси «Динамо-Шинник» уже оценили новинку.

«Меток никаких они не оставляют. Внимание на это не отвлекается, это плюс», –поделился защитник «Динамо-Шинник» Константин Волочко.

«Особо отличий не замечаю от других шайб: финских, чешских», – отметил защитник «Динамо-Шинник» Иван Шатило.