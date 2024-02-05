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Первую партию отечественных хоккейных шайб выпустили в Беларуси

05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бобруйске выпустили первую партию отечественных хоккейных шайб. Создают спортивные атрибуты на заводе по выпуску шин для горных самосвалов. В чем секрет производства, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Скорости большие – концентрироваться сложно. На льду для хоккеистов должна быть только одна черная точка – шайба. Обычная делает следы везде. Немаркирующая оставляет арену чистой. В Бобруйске освоили производство именно такой шайбы. Игроки одной из молодежных команд Беларуси «Динамо-Шинник» уже оценили новинку.

«Меток никаких они не оставляют. Внимание на это не отвлекается, это плюс», –поделился защитник «Динамо-Шинник» Константин Волочко.

«Особо отличий не замечаю от других шайб: финских, чешских», – отметил защитник «Динамо-Шинник» Иван Шатило.

Секрет – в составе резиновой смеси. За разработку взялась лаборатория завода по производству шин. Сделать обычную шайбу было несложно: те же сырьевые компоненты используют в протекторах, но, чтобы создать немаркирующую, пришлось потрудиться. В ней к основным показателям: прочность, относительное удлинение, удар при отскоке и твердость – добавилась еще и маркость.

«Есть полимерный состав, и наполнители, и вулканизующая группа. Только вопрос- хитрость, какие наполнители, какой вулканизующий агент и какие полимеры используются? Компоненты все из дружественных стран. Но основная масса – из Российской Федерации. Часть химии (по весу – 5%) – это из Китая», – рассказал главный химик, начальник лаборатории Андрей Люштык.

Работают над шайбами два станка. Один нарезает заготовки. Стандарты мировые: 155-170 граммов, один дюйм в высоту, три – в ширину. Затем начинается главный этап.

«Процесс вулканизации – это процесс сшивания молекул резиновой смеси. При его выполнении очень важно соблюдение технологических параметров. Температура 180 градусов, давление 0,8 мегапаскаль и время», – отметил заместитель начальника автокамерного цеха по технологии Дмитрий Русецкий.

Этот пресс работает по принципу газовой духовки. Только вместо кексов в формах – шайбы. Они, можно сказать, выпекаются примерно 30 минут. Скоро эти аппараты заменят на более современные, и выпуск пойдет быстрее.

«Заключается контракт с поставщиком оборудования. Литьевая машина именно для изготовления хоккейных шайб. Это будет абсолютно новое оборудование, отличное от этого. Нам не надо будет делать цилиндры, нам не нужен будет нарезной станок. Пресс-форма может быть сразу на 30-60 шайб», – рассказал ведущий инженер завода крупногабаритных шин Владимир Михнев.

Объем производства шайб будет зависеть от заказов. Здесь выпускают не только игровые, но и сувенирные хоккейные атрибуты.

Шайбы Бобруйского завода уже протестировали на ледовых площадках не только Беларуси, но и России.



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