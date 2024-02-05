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Экспорт белорусских товаров на восток вырос более чем в два раза

05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспорт белорусских товаров на восток вырос более чем в два раза
 Фото: МТРК «Мир»

Белорусский экспорт на восток вырос более чем вдвое. Отечественные компании за два года оперативно переориентировались с европейского направления на другие страны. Изменились и категории наиболее востребованных товаров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь в лидерах потребления белорусских товаров – Россия, Казахстан и Китай. По данным за год, в эти страны стали больше ввозить оборудования, запчастей и стройматериалов. Высокий спрос на кабель, ЛДСП, утеплитель, фанеру и пиломатериалы.

«Вторая половина 2023 года оказалось заметно активнее первой. Если в первом квартале мы наблюдали небольшое снижение количества заявок на импортные перевозки, то уже во втором ситуация стала меняться. Перевозки с Россией в обе страны составляют основную массу от объема белорусских международных перевозок», – рассказала директор Представительства биржи грузоперевозок в Республике Беларусь Татьяна Солдатенко.

За границей чаще стали покупать и белорусские продукты питания. Экспорт из страны за 2023-й вырос на 390%. На прилавках и молочная, и мясная продукция.

«Многие наши предприятия мясной промышленности получают сертификаты «Халяль», которые позволяют экспортировать продукцию в арабские страны», – отметила доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.

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«Запускается новый транспортно-логистический коридор из России до Баку «Север-Юг». Если этот коридор будет запущен, то, что касается Беларуси, мы получаем выход на Турцию, Иран и на весь Ближний Восток», – пояснила Ирина Новикова.

Отправлять востребованные товары в ЕС мешает не только экономическое давление, но и проблема с логистикой. На границе Беларуси и Евросоюза скопились большие очереди фур.

«Сопредельная сторона продолжает искусственно создавать очереди автотранспорта на границе с Беларусью, замедляя оформление по надуманным причинам», – отметил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Самое загруженное – литовское направление. Так, в пункте пропуска Патерниеки норма проезда в день выполняется лишь наполовину. В Мядининкай и того меньше – пропускают всего 15% грузового транспорта в сутки.



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В Россию, Казахстан и Китай, по данным за год, стали больше ввозить оборудования, запчастей и стройматериалов. Высокий спрос на кабель, ЛДСП, утеплитель, фанеру и...
 
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