Экспорт белорусских товаров на восток вырос более чем в два раза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский экспорт на восток вырос более чем вдвое. Отечественные компании за два года оперативно переориентировались с европейского направления на другие страны. Изменились и категории наиболее востребованных товаров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь в лидерах потребления белорусских товаров – Россия, Казахстан и Китай. По данным за год, в эти страны стали больше ввозить оборудования, запчастей и стройматериалов. Высокий спрос на кабель, ЛДСП, утеплитель, фанеру и пиломатериалы.

«Вторая половина 2023 года оказалось заметно активнее первой. Если в первом квартале мы наблюдали небольшое снижение количества заявок на импортные перевозки, то уже во втором ситуация стала меняться. Перевозки с Россией в обе страны составляют основную массу от объема белорусских международных перевозок», – рассказала директор Представительства биржи грузоперевозок в Республике Беларусь Татьяна Солдатенко.

За границей чаще стали покупать и белорусские продукты питания. Экспорт из страны за 2023-й вырос на 390%. На прилавках и молочная, и мясная продукция.



«Многие наши предприятия мясной промышленности получают сертификаты «Халяль», которые позволяют экспортировать продукцию в арабские страны», – отметила доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.