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Экспорт белорусских товаров на восток вырос более чем в два раза
05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский экспорт на восток вырос более чем вдвое. Отечественные компании за два года оперативно переориентировались с европейского направления на другие страны. Изменились и категории наиболее востребованных товаров, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Теперь в лидерах потребления белорусских товаров – Россия, Казахстан и Китай. По данным за год, в эти страны стали больше ввозить оборудования, запчастей и стройматериалов. Высокий спрос на кабель, ЛДСП, утеплитель, фанеру и пиломатериалы.
За границей чаще стали покупать и белорусские продукты питания. Экспорт из страны за 2023-й вырос на 390%. На прилавках и молочная, и мясная продукция.
«Запускается новый транспортно-логистический коридор из России до Баку «Север-Юг». Если этот коридор будет запущен, то, что касается Беларуси, мы получаем выход на Турцию, Иран и на весь Ближний Восток», – пояснила Ирина Новикова.
Отправлять востребованные товары в ЕС мешает не только экономическое давление, но и проблема с логистикой. На границе Беларуси и Евросоюза скопились большие очереди фур.
Самое загруженное – литовское направление. Так, в пункте пропуска Патерниеки норма проезда в день выполняется лишь наполовину. В Мядининкай и того меньше – пропускают всего 15% грузового транспорта в сутки.
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В Россию, Казахстан и Китай, по данным за год, стали больше ввозить оборудования, запчастей и стройматериалов. Высокий спрос на кабель, ЛДСП, утеплитель, фанеру и...
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