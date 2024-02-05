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Россия и Беларусь обновят железнодорожные пути к портам Петербурга
05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь восстановят работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов Санкт-Петербурга. Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
«Инвестиционные планы белорусской и российскими железными дорогами согласованы. Первый этап – это строительство семи разъездов, то есть восстановление разъездов, которые были после СССР фактически законсервированы», – сообщил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По словам дипломата, планируется обеспечить к 2025 году перевалку в объеме 15 млн тонн в год с использованием портов Санкт-Петербурга.
В 2023 году порты Санкт-Петербурга стали базовыми для перевалки белорусских экспортных грузов, однако при действующей железнодорожной инфраструктуре был достигнут потолок по перевалке грузов, значительно выросшей в сравнении с предыдущими годами.
«За прошлый год 14,1 млн тонн грузов через все российские порты, из них 12,9 млн тонн – это порты Санкт-Петербурга», – пояснил дипломат.
Крутой также отметил, что перед Беларусью стоит задача использовать порты Мурманска, Северного морского пути для доставки белорусских грузов в Китай.
Ранее сообщалось, что
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Планируется восстановить семь разъездов для увеличения перевалки белорусских экспортных товаров.
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