Россия и Беларусь обновят железнодорожные пути к портам Петербурга

По словам дипломата, планируется обеспечить к 2025 году перевалку в объеме 15 млн тонн в год с использованием портов Санкт-Петербурга.

В 2023 году порты Санкт-Петербурга стали базовыми для перевалки белорусских экспортных грузов, однако при действующей железнодорожной инфраструктуре был достигнут потолок по перевалке грузов, значительно выросшей в сравнении с предыдущими годами.

«За прошлый год 14,1 млн тонн грузов через все российские порты, из них 12,9 млн тонн – это порты Санкт-Петербурга», – пояснил дипломат.

Крутой также отметил, что перед Беларусью стоит задача использовать порты Мурманска, Северного морского пути для доставки белорусских грузов в Китай.