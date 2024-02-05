Погода в СНГ: в Казахстане борются со снегопадом, в Беларуси разбушевался ветер

Небольшие осадки ожидаются в понедельник в Москве. Из столицы Казахстана накануне вывезли рекордное количество убранного снега. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане гололедица, липкий снег и плохая видимость. Впервые с начала года движение ограничили сразу в шести областях: Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Улытауской.
В столице борются со снегопадом и метелями. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. За прошлые сутки из мегаполиса вывезли более 55 тысяч кубометров снега. Это рекорд с начала года.
«Максимально стараемся убирать, очищать, чтобы жителям нашего района, города было комфортно ходить, ездить. Не всегда, не везде успеешь, тем более, уже какой день снегопад. Бывает, и «кармашки», и дороги, где задувает, в открытой местности в основном легковые машины застревают. Наши подрядные организации подъезжают, и мы помогаем им выехать», – рассказал руководитель производственно-технического отдела аппарата акима района «Нура» Берик Мухамеджанов.
Таджикистан
Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
В Душанбе без осадков. Днем в столице воздух прогреется до плюс девяти, местами ожидается туман. В горных районах республиканского подчинения и на автодороге Душанбе – Чанак, которая связывает столицу с севером страны, сохраняется опасность схода лавин.
На автодорогах, проходящих через горные участки, образовалась гололедица. Комитет по ЧС республики рекомендует водителям подготовить свои транспортные средства и по возможности не выезжать на опасные участки.
Армения
В ряде регионов Армении усилится ветер. Синоптики прогнозируют порывы до 25 метров в секунду. В горных районах Ширака, Арагацотна, Котайка, Вайоцдзора, Сюника, Гегаркуника ожидается гроза, а в Ереване слабый снег. Днем на улице плюс три, к вечеру похолодает до плюс одного, а ночью ожидается до минус двух.
Беларусь
В Беларуси опасный ветер – порывы до 22 метров в секунду. В страну рвется весна. Днем будет до плюс шести. Некоторым областям достались осадки.
Лед на водоемах еще не растаял. По традиции в последний месяц зимы в стране начинается экологическая акция. Она поможет предотвратить гибель рыбы от недостатка кислорода. На реках и озерах жители вырубают лунки, чтобы напитать воду кислородом.