Погода в СНГ: в Казахстане борются со снегопадом, в Беларуси разбушевался ветер

В Душанбе без осадков. Днем в столице воздух прогреется до плюс девяти, местами ожидается туман. В горных районах республиканского подчинения и на автодороге Душанбе – Чанак, которая связывает столицу с севером страны, сохраняется опасность схода лавин.

На автодорогах, проходящих через горные участки, образовалась гололедица. Комитет по ЧС республики рекомендует водителям подготовить свои транспортные средства и по возможности не выезжать на опасные участки.

Армения

В ряде регионов Армении усилится ветер. Синоптики прогнозируют порывы до 25 метров в секунду. В горных районах Ширака, Арагацотна, Котайка, Вайоцдзора, Сюника, Гегаркуника ожидается гроза, а в Ереване слабый снег. Днем на улице плюс три, к вечеру похолодает до плюс одного, а ночью ожидается до минус двух.

Беларусь

В Беларуси опасный ветер – порывы до 22 метров в секунду. В страну рвется весна. Днем будет до плюс шести. Некоторым областям достались осадки.

Лед на водоемах еще не растаял. По традиции в последний месяц зимы в стране начинается экологическая акция. Она поможет предотвратить гибель рыбы от недостатка кислорода. На реках и озерах жители вырубают лунки, чтобы напитать воду кислородом.