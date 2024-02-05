Лукашенко назвал перспективы сотрудничества Беларуси и Камчатского края

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необходимо наладить поставки рыбной продукции с Дальнего Востока без посредников – об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передает «МИР 24».

Лукашенко предложил создавать совместные предприятия в продовольственной сфере.

«Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Перспективной моделью развития сотрудничества здесь может выступить создание ваших перерабатывающих производств в нашей стране. Мы создадим самые благоприятные режимы вашей работы и поставки этой продукции в любую точку, куда вам будет выгодно. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно защищены государством», – сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что Беларусь могла бы подключиться к реализации плана по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. И напомнил, что в прошлом году товарооборот между Беларусью и Камчатским краем вырос почти на 80% и составил 2 млн долларов.