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Лукашенко назвал перспективы сотрудничества Беларуси и Камчатского края
05.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необходимо наладить поставки рыбной продукции с Дальнего Востока без посредников – об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передает «МИР 24».
Лукашенко предложил
«Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Перспективной моделью развития сотрудничества здесь может выступить создание ваших перерабатывающих производств в нашей стране. Мы создадим самые благоприятные режимы вашей работы и поставки этой продукции в любую точку, куда вам будет выгодно. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно защищены государством», – сказал белорусский лидер.
Также Лукашенко отметил, что Беларусь могла бы подключиться к реализации плана по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. И напомнил, что в прошлом году товарооборот между Беларусью и Камчатским краем вырос почти на 80% и составил 2 млн долларов.
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