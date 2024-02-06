Погода в СНГ: циклон «Надин» пришел в Беларусь, сильный ветер дует в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве во вторник снег , облачно и минус четыре. О ситуации в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Гололедица, метель и туман. В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Непогода в Мангистауской. Кызылординской, Акмолинской областях. В Атырауской – дождь со снегом. И лишь на юго-востоке республики без осадков. В Алматы днем плюс трех.



В горных районах Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность. Спасатели региона проверяют состояние снегонакопителей. Только в Риддере более сотни участков лавиносбора. В основном, они расположены вдоль дорог или у горнолыжных комплексов.

«Мы проводим стратиграфию снежного покрова, смотрим структуру снежного покрова и также проводим тесты на сдвиг и устойчивость снежных пластов и выявляем лавиноопасные горизонты», – рассказал руководитель Риддерского производственного эксплуатационного отдела «Казселезащита» Алексей Кочетков.