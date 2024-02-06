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Погода в СНГ: циклон «Надин» пришел в Беларусь, сильный ветер дует в Кыргызстане

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: циклон «Надин» пришел в Беларусь, сильный ветер дует в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве во вторник снег, облачно и минус четыре. О ситуации в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Гололедица, метель и туман. В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Непогода в Мангистауской. Кызылординской, Акмолинской областях. В Атырауской – дождь со снегом. И лишь на юго-востоке республики без осадков. В Алматы днем плюс трех.

В горных районах Восточно-Казахстанской области сохраняется лавинная опасность. Спасатели региона проверяют состояние снегонакопителей. Только в Риддере более сотни участков лавиносбора. В основном, они расположены вдоль дорог или у горнолыжных комплексов.

«Мы проводим стратиграфию снежного покрова, смотрим структуру снежного покрова и также проводим тесты на сдвиг и устойчивость снежных пластов и выявляем лавиноопасные горизонты», – рассказал руководитель Риддерского производственного эксплуатационного отдела «Казселезащита» Алексей Кочетков.

Беларусь

В Беларусь пришел циклон «Надин». Он принес непогоду – мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха до плюс четырех.

В южных районах страны ожидаются паводки. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в реках Неман и Припять уровень воды превысит опасные отметки. Из-за этого прибрежные территории могут быть подтоплены. Для жителей этих районов объявлено штормовое гидрологическое предупреждение.

Кыргызстан

В Бишкеке без осадков, облачно с прояснениями. Днем в столице плюс один, но из-за сильного ветра с порывами до 10 метров в секунду ощущается холоднее. На юге солнечно и четыре градуса тепла.

В Баткенской области впервые создали искусственный ледник – поток воды заморозили в вертикальном положении. Такой метод позволит местным жителям сохранить воду для полива и выпаса скота. Высота ледяной глыбы – около 10 метров.

Армения

В Армении ветрено, в некоторых районах порывы будут достигать 35 метров в секунду. В Ереване спокойнее, до 18 метров в секунду. Синоптики обещают солнечную погоду, но вероятность осадков остается. Зато погода теплая, плюс восемь.

В ближайшие дни температура воздуха продолжит подниматься. Но специалисты не рекомендуют аграриям начинать сельскохозяйственные работы. Обрезать плодовые деревья нужно не раньше конца февраля, а еще лучше дождаться календарной весны.



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