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Погода в СНГ: циклон «Надин» пришел в Беларусь, сильный ветер дует в Кыргызстане
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве во вторник
Казахстан
Гололедица, метель и туман. В 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Непогода в Мангистауской. Кызылординской, Акмолинской областях. В Атырауской – дождь со снегом. И лишь на юго-востоке республики без осадков. В Алматы днем плюс трех.
«Мы проводим стратиграфию снежного покрова, смотрим структуру снежного покрова и также проводим тесты на сдвиг и устойчивость снежных пластов и выявляем лавиноопасные горизонты», – рассказал руководитель Риддерского производственного эксплуатационного отдела «Казселезащита» Алексей Кочетков.
Беларусь
В южных районах страны ожидаются паводки. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в реках Неман и Припять уровень воды превысит опасные отметки. Из-за этого прибрежные территории могут быть подтоплены. Для жителей этих районов объявлено штормовое гидрологическое предупреждение.
Кыргызстан
В Баткенской области впервые создали искусственный ледник – поток воды заморозили в вертикальном положении. Такой метод позволит местным жителям сохранить воду для полива и выпаса скота. Высота ледяной глыбы – около 10 метров.
Армения
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