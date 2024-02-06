ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Леонид Анфимов отметил надлежащие условия подготовки к выборам в Беларуси

06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Леонид Анфимов отметил надлежащие условия подготовки к выборам в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О прозрачности выборов, которые пройдут в Беларуси, говорил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Он руководит штабом миссии наблюдателей от Содружества и встретился с заместителем генпрокурора страны, передает «МИР 24».

Особое внимание договорились уделить безопасности с учетом непростой политической ситуации в мире. Международные наблюдатели от Содружества уже начали работу. Они оценивают готовность избирательных комиссий, процесс формирования участков, деятельность штабов кандидатов. Всего за белорусскими выборами депутатов нижней палаты парламента и местных советов будут следить около 150 наблюдателей из стран СНГ.

«Миссия наблюдателей более пристальное внимание будет уделять всем вопросам, связанным с проведением, особенностями нюансами электоральной кампании нынешней. Все говорят, что условия созданы надлежащие, есть необходимые агитационные материалы, списки избирателей, ведется разъяснительная работа участковыми избирательными комиссиями при обращении граждан», – рассказал первый заместитель Генерального секретаря СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов.

Впервые электоральная кампания в Беларуси пройдет в Единый день голосования – 25 февраля. Жители страны выберут депутатов практически всех уровней.

Международные наблюдатели будут работать и в дни досрочного голосования, а после вынесут свое заключение. В миссию наблюдателей от СНГ входят парламентарии, дипломаты государств-участников СНГ и сотрудники Исполнительного комитета Содружества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые электоральная кампания в Беларуси пройдет в Единый день голосования – 25 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь нарастит поставки продуктов в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2024
Mir24.TV Belarus
06.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика