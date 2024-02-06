Леонид Анфимов отметил надлежащие условия подготовки к выборам в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О прозрачности выборов, которые пройдут в Беларуси, говорил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Он руководит штабом миссии наблюдателей от Содружества и встретился с заместителем генпрокурора страны, передает «МИР 24».

Особое внимание договорились уделить безопасности с учетом непростой политической ситуации в мире. Международные наблюдатели от Содружества уже начали работу. Они оценивают готовность избирательных комиссий, процесс формирования участков, деятельность штабов кандидатов. Всего за белорусскими выборами депутатов нижней палаты парламента и местных советов будут следить около 150 наблюдателей из стран СНГ.

«Миссия наблюдателей более пристальное внимание будет уделять всем вопросам, связанным с проведением, особенностями нюансами электоральной кампании нынешней. Все говорят, что условия созданы надлежащие, есть необходимые агитационные материалы, списки избирателей, ведется разъяснительная работа участковыми избирательными комиссиями при обращении граждан», – рассказал первый заместитель Генерального секретаря СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов.

Впервые электоральная кампания в Беларуси пройдет в Единый день голосования – 25 февраля. Жители страны выберут депутатов практически всех уровней.



Международные наблюдатели будут работать и в дни досрочного голосования, а после вынесут свое заключение. В миссию наблюдателей от СНГ входят парламентарии, дипломаты государств-участников СНГ и сотрудники Исполнительного комитета Содружества.