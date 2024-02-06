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Леонид Анфимов отметил надлежащие условия подготовки к выборам в Беларуси
06.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О прозрачности выборов, которые пройдут в Беларуси, говорил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов. Он руководит штабом
Особое внимание договорились уделить безопасности с учетом непростой политической ситуации в мире. Международные наблюдатели от Содружества уже начали работу. Они оценивают готовность избирательных комиссий, процесс формирования участков, деятельность штабов кандидатов. Всего за белорусскими выборами депутатов нижней палаты парламента и местных советов будут следить около 150 наблюдателей из стран СНГ.
Впервые электоральная кампания в Беларуси пройдет в Единый день голосования – 25 февраля. Жители страны выберут депутатов практически всех уровней.
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Впервые электоральная кампания в Беларуси пройдет в Единый день голосования – 25 февраля.
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